Donnes moi une chance. Laissez-moi prouver que je suis en forme “

23/09/2021 à 17h27 CEST

Jack Wilshere, l’ancien joueur de l’équipe nationale d’Angleterre, je ne trouve toujours pas d’équipe le voulez et votre situation devient intenable. Le joueur de 29 ans il y a des années, il était un homme clé à Arsenal en plus de jouer 34 fois avec l’équipe anglaise, mais aujourd’hui, il est toujours sans équipe. Malgré ses grands succès en tant que joueur, il semble qu’il ne suffise pas aux clubs de le signer et Wilshere est frustré par cette situation.

En attendant un miracle, Wilshere il exerce avec le Como 1907, Équipe italienne de Serie B, qui lui a permis de participer à leurs séances puisqu’il ne peut pas jouer avec eux c’est la conséquence de Règlement des joueurs non européens. Leur Les blessures passées continuent de vous hanter même s’il continue d’insister sur le fait qu’il est en forme. “Je pense qu’il y a une opinion préconçue de moi, et c’est la réponse que j’ai reçue de certains clubs : il est un grand joueur, mais il va se blesser“, il prétendait.

Mais le milieu de terrain tient à être clair : “Je n’ai eu aucune blessure depuis avant le confinement et la dernière n’était pas grave. J’ai continué à m’entraîner tous les jours. Quand j’étais à Bournemouth, j’étais disponible pour jouer à tous les matchs, donc j’ai l’impression que c’est une réponse assez vague, parce que je peux jouer“.

Wilshere voulait utiliser l’adjectif « paresseux » (vague) pour désigner à l’attitude des clubs et des entraîneurs qu’ils ne sont pas capables de regardez au-delà de vos antécédents de blessures. “Donnez-moi une chance. Laissez-moi vous prouver que je suis en forme”, a-t-il demandé.

Jack, il est de mauvaise humeur car selon lui cette situation est frustrante. “C’est frustrant et ça brise ton esprit. Surtout quand vous savez que vous vous entraînez tous les jours, mais que vous ne pouvez pas y faire grand-chose. Vous devez continuer à courir et à vous entraîner, mais c’est difficile et lourd. Surtout quand ils vous donnent ce genre de réponses. En fin de compte, vous vous demandez si vous devez vous dépasser tous les jours. Cependant, j’attends toujours que cette opportunité vienne à moi“, a-t-il exposé.

Il a également tenu à remercier Côme 1907 pour lui avoir permis de s’entraîner et a expliqué que la raison pour laquelle il s’entraîne là-bas est que ses antécédents de blessures sont moins connus. Cependant, il n’est pas le seul à passer un mauvais moment, sa famille aussi.

“J’ai un fils de 10 ans qui est fou de football, adore ça et regarde les nouvelles sur Sky Sports News. Il comprend le football, mais c’est très difficile à lui dire. Il est difficile d’expliquer ce qui se passe. Il me demande toujours si j’ai déjà un club ou si quelqu’un m’aime, et je réponds… non. Je pense que c’est tout ce que je peux te dire. Je dois être honnête avec lui, “il était honnête”.LJe lui ai demandé de me faire savoir quand cela suffirait, que j’arrêterais de m’entraîner moi-même et que j’essaierais peut-être autre chose” a-t-il dit à propos de la situation avec sa femme.

Les « Gunners » ouvrent partiellement les portes

Même s’il semble que cette situation pourrait changer, eh bien Mikel Arteta, actuel manager d’Arsenal, a déclaré la semaine dernière que permettrait à Jack de s’entraîner avec son ancienne équipe s’il voulait. Ça oui, à propos de son retour pour les ‘Artilleurs’ c’était clair: “Je n’irais pas si loin.” Arsene Wenger Je parle aussi de la situation de Jack où il a admis que il se sentait “très responsable” de ses blessures et de celles de Ramsey lorsqu’ils étaient jeunes. Il a les portes entrouvertes de son ancien club mais pour Wilshere cela semble insuffisantEh bien, qu’est-ce que vraiment chercher c’est avoir une équipe que je le signe. Bon pour le moment pas de club a manifesté son intérêt pour avoir le joueur, beaucoup considèrent que cette situation est logique, car il est difficile de parier sur quelqu’un qui a été cassé plusieurs fois. Qui sait je pourrais en avoir un seconde chance ou c’est peut-être sa fin en tant que footballeur.