Donnez à Mikel Arteta CINQ jeux pour faire ses preuves, signez Kieran Trippier et Yves Bissouma et incarnez Martin Odegaard aux côtés d’Emile Smith Rowe

in

Cela ne fait que deux matchs de Premier League, mais tout ce qui pourrait mal tourner a mal tourné pour Arsenal jusqu’à présent cette saison.

Ils ont perdu leurs deux matches d’ouverture, s’inclinant 2-0 contre Brentford, nouvellement promu, avant d’être surclassés par le même score contre leur rival londonien Chelsea.

Comment Arsenal peut-il changer les choses ?

Leur nouvelle recrue de 50 millions de livres sterling, Ben White, a été touchée par COVID, tout comme le duo d’attaquants Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette, tandis que d’autres joueurs seniors ont été mis à l’écart par blessure.

La pression monte sur le manager Mikel Arteta et il est peu probable que la vie devienne beaucoup plus facile ce week-end, car le prochain voyage sera chez les champions de Premier League, Manchester City.

Mais est-ce si mal à Arsenal ?

Gabby Agbonhalor de talkSPORT a analysé leurs plus gros problèmes et a élaboré son plan en six points pour renverser la vapeur aux Emirats.

NE PAS UTILISER AVANT 17H – EDGE: Le plan en six points de Gabby Agbonlahor pour remettre l’Arsenal de Mikel Arteta sur la bonne voie en Premier League cette saison

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.