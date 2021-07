Donnez à Vodafone Idea le souffle dont il a besoin

Cela serait dommageable pour un nombre croissant d’entreprises et de particuliers qui dépendent désormais d’Internet pour leur survie.

Le gouvernement ferait bien de tenir compte de l’appel de Vodafone Idea pour une autre année de moratoire avant de payer l’acompte pour les frais de spectre. Certes, l’abstention pourrait être étendue à tous les acteurs de l’industrie, mais il est important que le gouvernement adopte une position clémente non seulement pour le bien de Voda-Idea, mais aussi dans l’intérêt de l’ensemble de l’espace des télécommunications, qui est en passe de devenir un duopole. En effet, comme l’ont estimé les experts, tous les gains de la concurrence – technologies de pointe et tarifs bas, par exemple – pourraient être perdus, même partiellement, ce qui rendrait l’infrastructure de télécommunications indienne moins robuste. Cela serait dommageable pour un nombre croissant d’entreprises et de particuliers qui dépendent désormais d’Internet pour leur survie.

Vodafone Inc a aujourd’hui peu à montrer pour les milliards de dollars qu’elle a investis en Inde au cours des deux dernières décennies. Alors qu’il semblait que la menace de la fermeture de la coentreprise Voda-Idea s’était éloignée, les résultats du trimestre de mars du dernier exercice – dans lequel elle a signalé une perte d’un crore de Rs 7023 – ont ravivé cette possibilité. Même si le gouvernement donne une pause à Voda-Idea, la compagnie de téléphone aura beaucoup de mal à maintenir, et encore moins à améliorer, la qualité de son réseau et à concurrencer ses pairs. Pour que cela se produise, il doit gagner plus de revenus, ce qui, à son tour, signifie qu’il doit être en mesure d’augmenter les tarifs.

En effet, il est clair que le régulateur des télécommunications impose un tarif minimum afin que le secteur reste sain et les acteurs solvables. Trai aurait abandonné la proposition de mettre en place des prix planchers pour les tarifs de données et de voix à la fin de l’année dernière, estimant que la santé des opérateurs de télécommunications s’était améliorée après les hausses tarifaires de décembre 2019 et l’allégement de la Cour suprême qui leur a permis de payer leurs cotisations au revenu brut ajusté (AGR) par versements sur une période de 10 ans. Il doit maintenant revoir la proposition et s’assurer que le secteur ne voit jamais de prix d’éviction.

Ces colonnes avaient observé – en mars 2020 – que non seulement Trai ne croyait pas que les prix de RJio étaient prédateurs malgré les preuves du contraire, ses actions, y compris une pénalité pour les interruptions d’appels, nuisaient à d’autres opérateurs de télécommunications. Même si Trai a par la suite rédigé un document technique expliquant pourquoi les coupures d’appels n’étaient pas la faute des opérateurs de télécommunications, il n’a pas abandonné la recommandation de pénalité. Voda-Idea a, bien sûr, demandé une intervention réglementaire pour un tarif plancher, mais aussi Bharti Airtel. Bharti a souligné que, étant donné que ses tarifs sont supérieurs à ceux de Jio, il n’est pas en mesure d’augmenter les tarifs à moins que RJio ne le fasse.

Si Voda-Idea ferme ses portes, des milliers d’emplois seront perdus ; en effet, le telco a déjà dû licencier en grand nombre des employés. De plus, un investissement énorme – probablement le plus gros investissement d’IDE de tous les temps – ainsi que la contribution du groupe Aditya Birla auraient été gaspillés. Tous les investissements, étrangers et locaux, doivent être traités avec beaucoup plus de respect. Compte tenu de l’expérience malheureuse de Vodafone Inc, ainsi que de nombreux autres acteurs étrangers, il est peu probable qu’une grande entreprise mondiale de télécommunications risque d’investir en Inde.

Peut-être que le gouvernement n’est pas trop inquiet à ce sujet et est convaincu que même sans Vodafone – et malgré les difficultés que connaissent BSNL et MTNL – il parviendra néanmoins à collecter les revenus ciblés du secteur des télécommunications. Cependant, les banques auront de sérieux problèmes si Voda-Idea fermait ses portes.

