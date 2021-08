Donnez à vos commerciaux ce dont ils ont besoin !

Mon ami, Orrin Broberg, a écrit un excellent article : 5 erreurs critiques d’activation des ventes à éviter. Son premier point était étonnant dans sa simplicité, nous ne parvenons pas à donner aux vendeurs ce dont ils ont besoin.

C’est un problème critique, nous devons comprendre, à un niveau profond, ce dont les commerciaux ont besoin pour performer au plus haut niveau possible. Mais, trop souvent, ils échouent et, par conséquent, ont un impact négatif sur les performances ou gaspillent de l’argent, du temps et des ressources.

Il y a plusieurs domaines qui impactent cela :

En tant que managers, nous sommes plus préoccupés par ce dont nous avons besoin, infligeant souvent toutes sortes de choses aux commerciaux. En tant que managers bien intentionnés, responsables des ventes, marketing ou autres, nous leur donnons ce dont nous pensons assez proche pour comprendre le « travail à faire ». Trop souvent, ce dont nous pensons qu’ils ont besoin n’est pas vraiment utile. En lien avec le point précédent, souvent, nous leur donnons des choses dont nous voulons qu’ils aient besoin, mais ils n’en ont pas vraiment besoin. Je vois cela avec beaucoup de contenu, de matériel marketing, de technologie. C’est un peu comme : « Si tous les enfants cool font ça, alors nous devrions aussi ! Ceux-ci peuvent être importants, ils peuvent être bien intentionnés, mais ils ont un impact négatif sur les performances. Par exemple, nous pouvons mettre en place des politiques, des procédures ou d’autres choses qui rendent plus difficile pour les vendeurs de faire avancer les choses. Ou nous noyons la force de vente en leur donnant bien plus que ce dont ils ont besoin. Cela fait partie de la mentalité du « programme du jour », où nous introduisons toutes sortes de nouvelles choses, dont certaines peuvent être utiles, en plus de toutes les autres choses que nous avons faites auparavant. Parfois, donner aux vendeurs ce dont ils ont besoin, c’est arrêter des choses, ou enlever des choses dont ils n’ont plus besoin ou qu’ils devraient utiliser. Ou nous leur donnons quelque chose dont ils ont vraiment besoin, mais ils ne savent pas qu’ils en ont besoin. En substance, il s’agit d’une gestion du changement bâclée.

Permettez-moi d’approfondir un peu ces questions.

Je vois cela si souvent lorsque je démarre un projet avec un nouveau client. Au début, ils me disent tous les “trucs” qu’ils ont mis en place pour aider les commerciaux, Contenu, formation, outils, processus, procédures, programmes… La liste est longue, encore et encore. Ils fournissent toutes les « bonnes choses ». Il s’agit de tout ce que les responsables marketing, les responsables de l’aide à la vente et les responsables commerciaux décrivent comme les meilleures pratiques. Ils semblent faire toutes les « bonnes choses ».

Ensuite, je parle aux gens qui font le travail, les vendeurs. Je regarde comment ils fonctionnent, ce qu’ils font et ce qu’ils utilisent. Je prête beaucoup d’attention aux plus performants pour comprendre comment ils font leur travail. Inévitablement, ils ont simplifié le processus de manière phénoménale, ils font tout ce qu’ils devraient faire, ils les exécutent de manière disciplinée, et ils reviennent sans cesse aux quelques choses qu’ils savent qui fonctionnent et sont utiles. Ils ignorent tout le reste.

Ensuite, je regarde « l’utilisation ». Quel contenu les gens utilisent-ils réellement ? Quelle formation choisissent-ils d’utiliser? Quels outils utilisent-ils et dans quelle mesure les utilisent-ils bien ? Inévitablement, nous trouvons d’énormes quantités de choses que les gens n’utilisent pas. Mais nous avons tendance à nous empiler, car développer ce genre de choses est notre travail.

La « pile technologique de vente » est l’une de mes préférées. Les organisations ont tendance à se vanter des outils logiciels qu’elles ont mis en place, et d’une manière ou d’une autre, la mentalité est « plus c’est mieux ». (Parfois, je pense que cela devient l’équivalent corporatif de « suivre les Jones ».). Trop souvent, la pile technologique est plus pour nous. Les managers adorent les rapports de leurs systèmes CRM. Marketing et Sales Enablement adorent leurs plateformes de contenu et la possibilité d’avoir toutes sortes de contenus. Ne vous méprenez pas, je pense que beaucoup d’entre eux sont très puissants. Mais imaginez comment les choses changeraient si nous l’abordions différemment. Par exemple, je ne peux pas imaginer un commercial très performant qui n’exploite pas le CRM. Il y a tellement de choses qui contribuent à améliorer notre efficacité, notre efficience et notre capacité d’exécution. Et si nous nous concentrions à aider les gens à tirer parti des outils dans leur travail, plutôt que de nous soucier de ce que nous obtenons d’eux ? Ironiquement, si nos employés utilisent très bien ces outils, nous en tirons une bien plus grande valeur.

L’une des choses dont nos gens ont le plus besoin est le coaching. J’entends par là un véritable coaching, les aider à apprendre, les aider à développer de nouvelles approches, de nouvelles capacités. Les aider à penser différemment. Pourtant, la majorité des managers passent moins de 3 heures par mois à coacher tout le monde dans leurs équipes – et je soupçonne qu’une grande partie de ce “coaching” est “Fais ceci, ne fais pas cela, dis-moi comment ça marche, envoie le prochain coaché ​​dans ….. »

Le problème de donner aux vendeurs exactement ce dont ils ont besoin est que déterminer cela est un travail difficile. Nous devons faire attention à ce qu’ils font et comment ils le font (et comment ils devraient le faire). Nous devons réfléchir à ce qu’ils pourraient arrêter de faire. Nous devons considérer ce qu’ils pourraient faire différemment, en les faisant participer à ces discussions.

La réalité est que les vendeurs n’ont pas vraiment besoin de tant. Et trop souvent, nous ne leur donnons pas ce dont ils ont le plus besoin.

Auteur : Dave Brock

Dave Brock est président et chef de la direction de Partners In EXCELLENCE, une société de conseil mondiale visant à aider les organisations à engager plus efficacement leurs clients.