Donnez à vos enfants la liberté de choisir leurs rêves

Le Jour de l’Indépendance est un rappel de notre détermination envers des appels à des actions comme « L’Inde s’éveillera pour faire son rendez-vous avec le destin », « Gareebi Hatao », Rêve de « L’Inde forte, indépendante, autonome » « Vision de l’Inde qui est libre de faim et peur”, “Atmanirbhar Bharat” et bien d’autres. Bien que je sois en admiration devant ces visionnaires et leur passion pour l’édification d’une nation, cela me fait réfléchir sur ma contribution en tant que parent et leader de la cellule familiale et sur ce que je peux faire pour mon pays.

Fondamentaux et plan financier

Chaque voyage commence par une vision ou un rêve ou parfois une image de l’état final en tête. Dans notre contexte actuel, il s’agit de donner des ailes à nos enfants pour qu’ils s’envolent du nid en toute confiance dans leur quête pour réaliser leurs rêves. En plus de fournir les bases de « Roti, Kapda & Makaan » – les éléments essentiels pour gagner sa vie, il est important de construire un plan financier. Un point de départ pour la même chose est d’avoir une feuille de calcul complète qui capture vos actifs/passifs/revenus/dépenses.

Les actifs peuvent inclure des comptes bancaires avec des numéros et des nominés (caisse d’épargne/dépôt fixe/casier), des polices d’assurance avec des dates de renouvellement/échéance, des nominés et une somme assurée, des fonds communs de placement avec des relevés de détention au moins trimestriels, des détails sur les prestations de retraite comme le fonds de prévoyance, la pension nationale Régime, Fonds de prévoyance volontaire et Fonds de prévoyance publique, Déclarations de participation semestrielles, Maison/immobilier commercial, Véhicules & Bijoux/Or

Les passifs peuvent inclure les prêts immobiliers avec EMI/intérêts et principal payables cette année, les cartes de crédit en cours et tous les autres prêts EMI.

Une feuille de budget pour l’année avec des détails mensuels tels que :

Épargne (fonds d’urgence, PF, investissements, SIP, etc.) Revenu (salaire, revenu de location, tout autre revenu récurrent) Dépenses (toutes récurrentes – Nourriture, loyer de la maison, vêtements, éducation, transport, divertissement, santé et vacances) Il est important pour visualiser les rêves et faire un plan séparé pour chacun. Veuillez solliciter les services d’un expert – dans ce cas, un planificateur financier qui connaît bien ce qui précède si vous n’êtes pas en mesure de rendre justice.

Résilience aux chocs

Toutes les routes ont des bosses et tout le monde fait face à une courbe de péché de hauts et de bas dans sa vie. Si vos amortisseurs sont bons, alors vous serez résilient et capable de gérer les défis temporaires comme la maladie, l’hospitalisation, les accidents et les pertes de vie imprévues. Une façon intelligente de le faire est de transférer ces risques imprévus. Une bonne assurance accident de la route pour la famille et le véhicule garantit que les économies d’une vie destinées à poursuivre les rêves ne sont pas réaffectées aux accidents ou aux urgences sanitaires. Une bonne assurance-vie temporaire sert à remplacer le revenu insuffisant du soutien de famille et à conserver la liberté de l’enfant de réaliser ses rêves.

Exterminer la dette

Alors que nous considérons la dette comme une nécessité pour investir dans des actifs immobiliers comme une maison et des biens mobiliers et des services, nous devons également adopter le mécanisme de remboursement de la dette avec la même ferveur et œuvrer au règlement rapide de la dette. Celles-ci peuvent être effectuées en quelques étapes simples telles que :

Payez votre facture de carte de crédit au plus tard à la date d’échéance pour profiter des avantages du cycle de crédit sans aucun fraisConfigurez votre EMI pour qu’il atteigne votre compte bancaire le 1er du mois si vous recevez votre salaire ou vos revenus le dernier jour de la précédente mois. En parallèle, explorez la réduction de la durée de votre prêt avec de petits remboursements anticipés de prêts à long terme en utilisant des gains exceptionnelsProtégez votre dette à long terme avec une couverture d’assurance qui diminue avec le capital restant dû

Éducation

Recevoir une bonne éducation permet à l’enfant de distinguer le bien du mal. L’éducation formelle par le biais d’une institution devrait être complétée par l’éducation aux valeurs que l’enfant ne peut acquérir à la maison qu’au cours de ses années de formation. Je préconiserais l’éducation financière à un âge précoce en plus de ce qui précède. Cela peut être fait par :

Ouvrir un compte bancaire ou offrir une tirelire pour encourager l’esprit d’épargne dès le plus jeune âge Apprendre à un adolescent à créer et gérer un budget pour une activité comme des vacances. En plus de se sentir indépendant comme un adulte, ce qui donne du pouvoir, cela aide également à développer la responsabilité

Discipline pour économiser avant de dépenser

Nous n’avons pas besoin d’être l’Oracle de l’Omaha pour comprendre les avantages de la discipline en matière d’épargne et d’investissement. La formule simple « Revenu – Épargne = Dépenses » peut grandement contribuer à la constitution d’une épargne à long terme.

Votre SIP (Plan d’investissement systématique) devrait arriver sur votre compte bancaire peu de temps après votre EMI.

Oh, une éventualité ou une urgence

Les grandes organisations créent des réserves d’urgence pour surmonter les défis imprévus. Beaucoup ont un plan de continuité des activités pour surmonter les urgences et les incidents graves. Vous pourriez faire de même pour votre ménage et mettre de côté 3 à 6 mois de revenus dans un investissement liquide. Il peut être utile de le garer.

Mesurer et surveiller le plan annuellement

Après avoir fait tout ce qui précède, il est important d’évaluer votre plan périodiquement (au moins une fois par trimestre) et de le revoir au moins une fois par an pour explorer de nouveaux rêves ou garder un œil sur de nouvelles sources de revenus/dépenses.

par, Sunder Natarajan, chef de la conformité et des risques, IndiaFirst Life Insurance Company

