Donnez à votre frappe le clavier qu’elle mérite

Choisir le meilleur clavier pour votre configuration peut être difficile. Non seulement il existe une tonne d’options, mais il existe également une multitude de types de claviers différents. De la mécanique à l’ergonomie, vous devrez déterminer ce qui vous convient le mieux et exactement ce dont vous avez besoin. Mais avant de savoir quels sont les meilleurs claviers, il y a quelques points à garder à l’esprit.

Tout d’abord, pensez au type de clavier que vous voulez. Voulez-vous un clavier mécanique super cliquable et réactif ou recherchez-vous quelque chose de plus silencieux ? Où utiliserez-vous ce clavier ? Alors que certains claviers peuvent être parfaits pour le temps de réponse, les commutateurs qu’ils utilisent peuvent être trop bruyants pour les bureaux où d’autres personnes doivent vous écouter taper. Vous voudrez également prendre en compte le type d’espace dans lequel vous devez travailler, car les claviers plus grands rendront la saisie dans des configurations plus petites plus compliquée.

En fin de compte, cependant, choisir un bon clavier pour votre configuration consiste à trouver quelque chose qui correspond à votre budget et à vos besoins. Cette liste des meilleurs claviers devrait vous aider à démarrer.

Meilleur clavier global : Razer Pro Type Ultra

Avantages: Interrupteurs silencieux, 3 modes de connexion, plus de 200 heures d’autonomie

Les inconvénients: Peut se salir facilement, pas d’options de couleur pour le rétroéclairage, le prix est élevé pour des fonctionnalités limitées

Bien que techniquement un clavier mécanique, le Razer Pro Type Ultra occupe la place de notre meilleur clavier global pour de nombreuses raisons. Premièrement, le temps de réponse résultant de l’utilisation de commutateurs mécaniques le rend parfait pour une myriade de rôles. Les dactylos, les programmeurs et même les utilisateurs quotidiens tomberont amoureux de la qualité de la frappe.

La bonne chose à propos de ce clavier est également que les commutateurs jaunes des utilisateurs de Razer, combinés à une mousse insonorisante, en font une machine à écrire exceptionnellement silencieuse. Cela signifie que vous n’avez pas à vous soucier de déranger les braves gens dans la cabine à trois allées de vous. Cela signifie également que vous obtenez le temps de réponse exceptionnel d’un clavier mécanique sans tous ces maux de tête.

Razer a également doté ce mauvais garçon de trois options de connexion différentes, notamment Bluetooth, filaire et 2,4 GHz. Avec autant de façons de se connecter, le Razer Pro Type Ultra se marie parfaitement avec à peu près n’importe quel appareil. Vous pouvez également jumeler jusqu’à quatre appareils sans procéder à un nouveau jumelage. Il existe également d’autres excellents claviers sans fil.

Le seul véritable inconvénient de ce clavier en particulier est le rétroéclairage blanc. Si vous êtes un fan des options RVB standard de Razer, vous serez probablement déçu d’apprendre que vous ne pouvez pas changer la couleur ici. Mais, si vous voulez un clavier d’aspect professionnel qui tape bien et ne vous donne pas (ou à vos collègues) des maux de tête, alors le Pro Type Ultra est un gagnant clair.

Clavier mécanique Razer Pro Type Ultra sans fil : commutateurs linéaires silencieux – conception ergonomique -… Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleur clavier de jeu : HyperX Alloy Origins

Avantages: Réglage à plusieurs niveaux, design compact, éclairage RVB fantastique

Les inconvénients: Pas de clés multimédias, le logiciel peut être difficile à utiliser

HyperX est devenu un nom bien connu dans l’espace de jeu pour une bonne raison. Non seulement il fabrique certains des meilleurs casques de jeu, mais il fait également d’excellents claviers. L’HyperX Alloy Origin est l’un des meilleurs claviers de jeu que vous trouverez en raison de son design compact.

L’Alloy Origins est également livré avec trois niveaux de réglage de la hauteur à l’arrière, ce qui signifie que vous pouvez rendre la frappe encore plus confortable en la réglant à une hauteur qui correspond à vos besoins. Ce qui le distingue vraiment de la myriade d’autres options, cependant, c’est sa concentration stricte sur les jeux. Il n’y a pas de chichi ici. Cela signifie qu’il n’y a pas de clés multimédias de macros supplémentaires. Bien que cela puisse être décevant pour certains, l’HyperX Alloy Origins est exceptionnellement bon dans ce qu’il offre.

Les commutateurs ici sont cliquables, mais pas trop bruyants comme certains claviers mécaniques. Ils ne sont pas aussi silencieux que ceux que l’on trouve dans des offres comme le Razer Pro Type Ultra, mais si vous jouez, cela ne vous inquiète probablement pas autant. Le rétroéclairage RVB inclus est également extrêmement personnalisable, ce qui est une autre raison pour laquelle les joueurs tomberont amoureux de ce clavier. Malheureusement, le logiciel utilisé par HyperX pour personnaliser le RVB est moins qu’intuitif, il peut donc falloir un certain temps pour s’y habituer.

HyperX Alloy Origins – Clavier de jeu mécanique, personnalisation de la lumière et des macros contrôlée par logiciel… Prix catalogue : 109,99 $ Prix : 99,99 $ Vous économisez : 10,00 $ (9%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleur clavier mécanique : Das Keyboard 4 Professional

Avantages: Chargé de fonctionnalités, design lourd mais compact

Les inconvénients: Pas de rétroéclairage, prise en charge limitée de Switch

En ce qui concerne les claviers mécaniques, il existe de nombreuses grandes marques. Vous avez probablement déjà vu des noms comme Razer, SteelSeries, mais les meilleurs fabricants ne s’arrêtent pas là. Au fil des ans, Das Keyboards n’a cessé de gagner en notoriété, et ce n’est pas par hasard. La société continue d’offrir des produits de haute qualité à des prix solides et le Das Keyboard 4 Professional n’est pas différent.

Vous ne trouverez pas ici certaines des fioritures et fonctionnalités trouvées sur d’autres options mécaniques, mais Das n’a pas besoin de rétro-éclairage pour faire un clavier fantastique. Les commutateurs ici sont extrêmement cliquables et réactifs, et la quantité de fonctionnalités intégrées est exceptionnelle.

De plus, sa conception compacte signifie qu’il s’adaptera à presque toutes les configurations de taille. Cette compacité n’a pas non plus de prix sur la qualité de fabrication. Le cadre métallique du clavier est lourd et accueillant lorsque vous vous y installez. De même, les touches incluses se sentent bien contre vos doigts et devraient être confortables pendant de longues heures d’utilisation.

Cependant, vous n’aurez pas le choix entre une tonne de commutateurs différents avec ce clavier, donc si vous voulez vraiment une personnalisation, nous vous recommandons de vérifier d’autres excellentes options mécaniques de sociétés comme Ducky et SteelSeries.

Das Keyboard 4 Clavier Mécanique Filaire Professionnel, Interrupteurs Mécaniques Cherry MX Bleu, 2-Po… Prix:$169.00 Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleur clavier économique : EVGA Z12

Avantages: Fonctionnalités haut de gamme, prix

Les inconvénients: Les clés semblent bon marché, la latence n’est pas excellente

Il n’y a rien de mal avec un clavier bon marché. En fait, j’ai passé plusieurs années à utiliser un bon marché à 10 dollars que j’avais trouvé chez Walmart sans trop de soucis. Mais, si vous voulez dépenser moins tout en ayant un clavier solide, l’EVGA Z12 est une excellente option.

Celui-ci n’offrira pas la même qualité de construction que vous pourriez attendre d’options plus chères, mais à moins de 100 $, il n’y a pas grand-chose à redire ici. Le prix est bon, le nombre de fonctionnalités proposées par le clavier est excellent et il est assez agréable de taper dessus. Comme la plupart des claviers économiques, les touches ne seront pas aussi agréables que les variantes plus chères. Mais, encore une fois, c’est juste quelque chose qui vient avec ces types de périphériques.

Certains ont également signalé que le clavier souffre de quelques problèmes de latence. Cela pourrait avoir un impact sur son utilisation dans des choses comme les jeux, mais pour la frappe quotidienne, cela ne devrait pas être une source de préoccupation. Si vous avez besoin d’un clavier solide qui ne vous ruinera pas, cela pourrait être une excellente option.

Clavier de jeu EVGA Z12 RVB, LED rétroéclairée RVB, 5 touches macro programmables, touches multimédias dédiées,… Prix catalogue : 49,99 $ Prix : 19,99 $ Vous économisez : 30,00 $ (60%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleur clavier pour Mac : Apple Magic Keyboard

Avantages: La conception compacte s’adapte à n’importe quel poste de travail, se couple facilement

Les inconvénients: Peut se salir rapidement

Le clavier magique d’Apple est l’un des meilleurs que nous ayons jamais utilisés, haut la main. Les touches sont agréables, le temps de réponse est fantastique et il est extrêmement compact. Si vous avez déjà utilisé un ordinateur Apple, ou même un MacBook, utiliser le Magic Keyboard en tant que périphérique ne devrait pas être une idée nouvelle. Si c’est le cas, nous vous recommandons d’en prendre un et de l’essayer par vous-même.

Il y a beaucoup à aimer ici. Tout d’abord, vous avez le choix entre plusieurs options, dont une avec TouchID intégré. Il fonctionne également de manière transparente sur plusieurs appareils grâce à la technologie des systèmes d’exploitation d’Apple. Cela facilite le travail sur plusieurs écrans sans avoir à les coupler ou à acheter un logiciel tiers.

La conception ici suit le statu quo pour lequel Apple est devenu connu au fil des ans. Bien que ce ne soit rien de nouveau, il est accueillant, en particulier pour les utilisateurs de Mac qui sont déjà habitués aux claviers utilisés par Apple. Si vous cherchez, vous constaterez qu’il existe plusieurs options tierces pour le Mac. Il n’y a rien de mal avec eux, bien sûr. Mais, à la fin de la journée, aucun ne s’en approche.

Apple Magic Keyboard (sans fil, rechargeable) (anglais américain) – Argent Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission