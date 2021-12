Donnez à votre intérieur un regain de lumière naturelle avec des lampes Lastar

Cet article est sponsorisé par Lastar

Un éclairage optimal est essentiel dans n’importe quel environnement. Que vous soyez assis dans votre salon, au bureau à domicile ou que vous vous détendiez avec un bon livre avant de vous coucher, un éclairage approprié peut améliorer votre humeur, vous aider à vous concentrer et même vous endormir. Présentation de Lastar, une entreprise d’éclairage domestique fonctionnel dont la mission est d’améliorer la vie avec ses produits d’éclairage naturel.

Qui est Lastar ?

Fondée en 2011, les gens de Lastar s’efforcent de tirer parti de leur famille de lampes pour créer des environnements de vie amusants et modernes. Au cours des 20 dernières années, leur équipe de recherche et développement a affiné une gamme de technologies qui ont abouti à 62 brevets d’apparence internationale et 12 brevets de modèle d’utilité.

En 2019, Lastar a même obtenu le titre honorifique d’« Entreprise nationale de haute technologie » pour ses innovations. Aujourd’hui, la gamme de produits d’éclairage fonctionnel de Lastar est disponible dans 60 pays et appréciée par 50 millions de clients dans le monde.

Lampe de luminothérapie Lastar

Vous vous sentez déprimé pendant les mois les plus froids ? La lampe de luminothérapie de Lastar peut vous aider à vous sentir plus heureux et plus alerte. Cette lampe dispose de 10 000 Lux qui imite l’éclat de la lumière naturelle du soleil. Un ajusteur de luminosité intégré vous permet d’adapter la quantité de lumière de 20 % à 100 %, vous permettant de régler vos niveaux d’éclairage préférés. Enfin, cette lampe est ultra compacte, ce qui lui permet de s’adapter facilement sur un bureau, tandis que ses commandes tactiles simples la rendent facile à utiliser.

Lampe de luminothérapie Lastar — 25,99 $

Lampe de bureau à commande tactile Lastar

Que vous ayez besoin d’un peu de lumière pour éclairer une pièce pendant la journée ou que vous soyez blotti devant votre ordinateur tard le soir, la lampe de bureau à commande tactile de Lastar est un excellent compagnon de bureau. Contrairement à une lampe à ampoule standard qui peut brûler vos rétines, la version de Lastar produit une lueur douce et chaude qui ne fatiguera pas vos yeux.

Il a une fonction de mémoire automatique, de sorte qu’il puisse se souvenir de vos réglages la prochaine fois que vous allumez la lumière, et il a même un mode veilleuse qui vous aide à vous endormir à sa douce lueur avant de s’éteindre automatiquement.

Lampe de bureau Lastar Touch Controls — 25,99 $

Lampadaire Lastar

Pour une solution d’éclairage plus robuste, ne cherchez pas plus loin que le lampadaire Lastar. Son design moderne et élégant se caractérise par une base lourde qui le maintient fermement ancré au sol, tandis que son nombre minimal de pièces le rend simple à assembler. La lampe elle-même est équipée de 66 LED uniformément réparties avec quatre niveaux de gradation et une plage de réglage de la température de couleur de 3000K-6000K, donnant à la lampe une ambiance plus naturelle qui insuffle de la vie dans n’importe quel espace. Il comprend même une minuterie de 45 minutes, vous permettant de le régler et de l’oublier si vous le souhaitez.

Lampadaire Lastar — 39,99 $

