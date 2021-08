Donnez au président Joe Biden «ses biens» ⋆ .

Charles Blow, écrivant pour le New York Times, espère que le président Joe Biden ne répétera pas les erreurs du 32e président des États-Unis, Franklin Roosevelt.

… alors que Biden cherche à s’oindre le prochain Franklin Roosevelt, nous devons noter qu’il existe certains pièges que le 32e président n’aurait pas ou ne pourrait pas éviter et que Biden pourrait être dangereusement sur le point de se répéter. Il ne fait aucun doute que le New Deal – une série de programmes, de projets de travaux publics, de réformes financières et de réglementations promulguées de 1933 à 1939 – a transformé ce pays. Il ne fait également aucun doute que les Noirs ont été trahis, car les législateurs racistes ont utilisé de nombreux programmes du New Deal pour soutenir Jim Crow plutôt que de le démanteler. […] Je suis particulièrement préoccupé par le fait que le Sénat est entré en vacances sans avancer sur les droits de vote. Je crains également que les opposants à la réforme de l’obstruction systématique pointent du doigt le soutien bipartite à l’infrastructure comme preuve que le Sénat n’est pas enfreint et que les règles n’ont pas besoin d’être modifiées pour adopter les protections des électeurs. En outre, une grande partie du financement du projet de loi sur l’infrastructure devra probablement être acheminée vers les États, et même si le projet de loi est adopté, il pourrait s’écouler des années avant que les travailleurs ne commencent à lancer bon nombre de ces projets. Ce travail pourrait – et s’étendra probablement – ​​bien au-delà de l’administration Biden.

Jennifer Rubin du Washington Post soutient que les médias grand public doivent donner au président Joe Biden « ses biens ».

Les journalistes des médias grand public sont des créatures d’habitude mêlées de cynisme. Ils anticipent rarement à quelle vitesse les événements peuvent changer ou à quel point l’avenir peut s’éloigner du passé. Combien de fois entendons-nous des journalistes remarquer que quelque chose ne s’est jamais produit, juste avant que cela ne se produise pour la première fois ? Dans leur profond cynisme envers les politiciens, ils méprisent régulièrement ceux qui ne se conforment pas à leurs faibles attentes. (Trop optimiste ! Trop naïf !) Ces tendances aident à expliquer pourquoi les médias grand public ont systématiquement sous-estimé le président Biden et prédit à tort l’échec de son programme. Trop de journalistes, malgré le succès de Biden à livrer des centaines de millions de vaccins aux Américains et à adopter un plan de sauvetage de 2 000 milliards de dollars, ont maintenu un paramètre par défaut dans leurs reportages dans lequel Biden a du mal à mettre en œuvre ses plans ou sous-estime ses capacités à les mettre en œuvre. L’administration, dans ce récit, est pour toujours dans une sorte de « crise », et les négociations sont toujours au bord de l’échec. Que ce récit des «Périls de Pauline» soit un effort délibéré pour intégrer le drame dans l’actualité ou que les journalistes ne parviennent pas à comprendre la complexité et la dynamique des négociations législatives, le résultat est une couverture qui laisse les lecteurs et les téléspectateurs presque certains que Biden échouera.

Kyle Whitmire d’AL.com continue de faire la chronique des échecs de gestion COVID du gouverneur de l’Alabama Kay Ivey.

Dernièrement, notre gouverneur, Kay Ivey, n’a rien fait – rien pour le meilleur, rien pour le pire. Et la plupart des autres élus ici semblent satisfaits de ses tergiversations. Aujourd’hui, elle se rend à Mobile, la zone chaude de la dernière épidémie de l’Alabama, non pas pour visiter des hôpitaux ou pour rallier des patients dans des cliniques de vaccination – mais pour couper le ruban. Il y a des endroits pires que l’Alabama, me dis-je sans cesse. Nous pourrions vivre au Texas, où leur gouverneur a interdit les mandats de masque dans les écoles. Ou en Floride, où leur gouverneur a menacé de réduire les salaires des écoles qui tentent d’arrêter cette maladie. Ou au Tennessee, où les responsables de la santé publique ont cessé de promouvoir les vaccins pour les enfants – pas seulement les vaccins contre les coronavirus, mais tous. Nous avons échoué. Nous, les soi-disant adultes. […] Maintenant, nous observons une augmentation du nombre de cas et des hospitalisations, plus rapide que jamais cette fois. Les médecins sont allés à la télévision pour avertir que les hôpitaux pédiatriques se remplissaient. Et pourtant, rien de tout cela n’a inspiré un changement significatif dans le comportement du public. Au lieu de cela, nous revenons à discuter des masques et des mandats. Tous ces débats passeront à côté d’un point important : rien de tout cela n’aurait été nécessaire si nous avions fait ce que nous étions censés faire.

Dhruv Khullar du New Yorker a l’une de ses prises de vue généralement longues mais très informatives, cette fois sur le sujet des variantes de COVID-19.

Pendant cette pandémie, nous avons développé et déployé des vaccins en temps réel. Pendant ce temps, le sars-CoV-2 ne se réplique pas dans une douzaine de flacons mais dans des dizaines de millions de personnes, dont certaines ont été immunisées, qui exercent toutes une pression sélective pour que le virus trouve de nouvelles stratégies de réplication plus efficaces. Le virus continuera à muter à chaque instant de chaque jour, pendant des années, pendant des décennies. La crainte est qu’il tombe sur un deuxième moment citrate : une mutation, ou un ensemble de mutations, qui lui permet de contourner nos vaccins, qui jusqu’à présent se sont avérés spectaculairement efficaces et résistants. Pour ceux qui ne sont pas vaccinés – la majorité de l’humanité – il y a aussi la perspective horrible d’une variante qui est beaucoup plus contagieuse ou mortelle. Tous les quelques mois, nous apprenons l’existence d’une version du virus qui semble en quelque sorte pire : Alpha, Beta, Gamma, Delta. Le coronavirus semble destiné à se frayer un chemin dans l’alphabet grec – un boxeur devenant plus rapide, plus lisse, plus fort avec chaque adversaire. Quelles sont les limites de son aptitude évolutive ? Sont-ils connaissables ? Et, si oui, à quel point sommes-nous près de les atteindre ?

Je suis un peu épuisé par les prises de vue sur la façon dont Nina Turner a perdu la course de l’Ohio et je ne suis pas d’accord avec tout ce que Steve Phillips, écrivant pour The Nation, dit dans sa prise ici, mais le fait que Turner semble avoir largement ignoré faire campagne à la base lors d’une élection spéciale n’est pas une opinion que j’ai lue.

En parcourant les rapports de dépenses de Turner, il est clair que les personnes qui ont mené sa campagne ont par défaut le playbook typique consistant à investir beaucoup plus d’argent dans les publicités télévisées et numériques que dans le travail de fond consistant à amener les gens à voter. […] Mais l’équipe de Turner a gaspillé la majeure partie de son argent, dépensant près de 2 millions de dollars des 3,7 millions de dollars de dépenses en publicités télévisées et numériques, selon le dossier de la mi-juillet auprès de la Commission électorale fédérale. (La campagne 2018 d’Ocasio-Cortez, en revanche, n’a dépensé aucun argent en publicités télévisées, selon leur rapport FEC.) GOTV ne répertorie que 5 000 $ de dépenses.

Renée Graham du Boston Globe est fière de nos olympiens LGBTQ.

Il n’y a pas si longtemps, une telle affirmation sans vergogne de la vie des LGBTQ aux Jeux olympiques aurait été impensable. Les athlètes queer ont toujours participé aux jeux, mais aucun rassemblement n’a jamais eu autant d’olympiens avec au moins 182 concurrents représentant environ 30 pays, selon Outsports, un site Web sportif LGBTQ. Ils ne se sont pas simplement présentés – ils se sont montrés, avec 55 athlètes remportant 32 médailles par équipe et individuelles dans des épreuves allant du judo et de l’athlétisme au plongeon synchronisé et à l’aviron. Rapinoe, l’un des footballeurs les plus connus au monde, a remporté une médaille de bronze. Vivre dans la lumière et la vérité a eu un effet positif non seulement pour les athlètes, mais a également servi d’exemples durables de la façon dont le talent et le succès prospèrent lorsqu’ils sont libérés des ténèbres d’une vie fermée. “L’athlétisme est la partie la plus excitante de ma vie et cela m’apporte le plus de joie”, a déclaré Quinn (qui utilise des pronoms them/them et porte un seul nom), a déclaré à CBC Sports. Elles sont devenues la première olympienne trans et non binaire à remporter une médaille après que l’équipe féminine de soccer du Canada ait remporté la médaille d’or. « Si je peux permettre aux enfants de pratiquer les sports qu’ils aiment, c’est mon héritage et c’est pour cela que je suis ici.

Clarissa Ward et Tim Lister de CNN ont de nouvelles informations sur le terrain sur la situation désastreuse en Afghanistan.

En capturant des bases policières et militaires, les talibans ont acquis des véhicules blindés, des Humvees et des armes lourdes ainsi que des dizaines de camionnettes omniprésentes. Un flot constant de véhicules capturés, dont beaucoup ont été fournis par les États-Unis, a quitté mercredi la base de Kunduz. On pouvait entendre l’un des rebelles dire que les armes qu’ils avaient saisies étaient suffisantes pour tous les moudjahidines d’Afghanistan. Face aux avancées des talibans, il ne semble pas y avoir de stratégie cohérente pour inverser la tendance. Les pertes en vies humaines sont stupéfiantes, avec 6 000 morts depuis la mi-avril en raison des troubles. On parle d’un remaniement des hauts commandants militaires. Le président Ashraf Ghani s’est rendu mercredi dans la ville de Mazar-e-Sharif – l’une des très rares dans le nord encore aux mains du gouvernement – ​​pour pousser son appel aux civils à se joindre à un « soulèvement populaire » et à combattre les talibans. L’un des chefs de guerre afghans qui l’accompagnait était le maréchal Abdul Rashid Dostum. Il était provocant, affirmant que les talibans s’étaient ” plusieurs fois dirigés vers le nord, et ils ont été pris au piège, et avec la volonté de Dieu cette fois aussi “.

Laura Zhou du South China Morning Post écrit sur les tensions diplomatiques croissantes entre la Chine et la Lituanie au sujet de l’établissement par la Lituanie de bureaux diplomatiques à Taïwan. La décision pourrait, potentiellement, se répercuter dans les cercles de l’UE et de l’OTAN.

La Chine a rappelé mardi son ambassadeur de Lituanie en réponse à la décision de Vilnius d’autoriser l’île autonome – que Pékin considère comme faisant partie de son territoire – à créer un bureau de représentation sous le nom de « Taiwan ». Pékin a déclaré que la décision était une violation de la politique d’une seule Chine, une pierre angulaire de l’élaboration de la politique et de la diplomatie chinoises. C’était la première fois que la Chine rappelait un ambassadeur d’un État membre de l’UE depuis la création du bloc en 1993. Mais les observateurs ont déclaré que Pékin pourrait ne pas atteindre le résultat souhaité cette fois. Quelques heures après l’annonce de Pékin, le président lituanien Gitanas Nauseda a déclaré qu’en tant que pays souverain, la Lituanie déciderait elle-même de sa politique étrangère et a exhorté Pékin à changer sa décision. « Les relations sino-lituaniennes devraient être fondées sur le principe du respect mutuel. Sinon, le dialogue se transforme en ultimatums à sens unique, ce qui est inacceptable dans les relations internationales », a-t-il déclaré au Baltic News Service. “Dans le même temps, en tant qu’État souverain, la Lituanie décide elle-même avec quels États ou territoires développer des relations économiques et culturelles, sans violer ses obligations internationales.”

Enfin aujourd’hui, Robin Rue Simmons, ancienne échevine du 5e quartier d’Evanston, dans l’Illinois, rédige un article d’opinion pour le Washington Post, affirmant que les efforts locaux pour obtenir des réparations pour les Noirs américains pourraient être la voie à suivre pour le moment.

Bien qu’à peu près n’importe quelle ville des États-Unis puisse faire une réclamation similaire, étant donné le rôle maléfique de l’esclavage dans l’histoire américaine, Evanston serait une pierre de touche appropriée pour le mouvement des réparations. Son écart de richesse raciale persistant reflète celui d’une nation où les familles blanches ont huit fois la valeur nette des familles noires, selon la Réserve fédérale. Les résidents noirs d’Evanston, selon les documents de la ville, gagnent en moyenne 46 000 $ de moins en revenu familial que les résidents blancs et ont 13 ans d’espérance de vie de moins. Les politiques de logement discriminatoires jouent un rôle central dans la privation économique des Afro-Américains. À Evanston, la ségrégation a été réalisée par des pratiques hypothécaires « rouges » et le gouvernement municipal a souvent toléré les clauses restrictives en matière de logement réservées aux Blancs. En tant qu’échevin, j’en suis également venu à mieux comprendre comment des ordonnances de zonage apparemment inoffensives ont longtemps ravagé les quartiers noirs, enfermant des blocs entiers dans une pauvreté concentrée.

Bonne journée à tous !

