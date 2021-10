Donnez de la vitesse à votre ordinateur avec un investissement minimum de seulement 57 euros, ce que coûte ce SSD M.2 | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les SSD sont devenus très populaires ces dernières années, et c’est qu’ils offrent une vitesse beaucoup plus élevée que les disques durs à des prix de plus en plus bas. Si vous n’en avez pas, il est peut-être temps de sauter le pas.

Pratiquement tous les ordinateurs utilisent aujourd’hui un SSD, un format de stockage qui améliore les performances de tout système d’exploitation, et beaucoup. La vitesse d’écriture et de lecture multiplie plusieurs fois celle des disques durs classiques, c’est pourquoi presque tous les nouveaux PC les utilisent par défaut.

Cela dit, ils sont un peu plus chers que les disques durs, mais pas autant qu’il y a quelques années. Par exemple, il existe un modèle SSD Crucial M.2 qui ne coûte que 57 euros et qui mettra votre ordinateur à plus de 500 Mo par seconde.

Dans la version 1 To il coûte 97 euros, un prix compétitif si vous ne voulez pas changer votre ordinateur pour un plus rapide, avec l’avantage de pouvoir l’extraire à l’avenir si vous décidez d’en acheter un nouveau.

Une vitesse de lecture de 2500 Mo/s. Profitez de la qualité de la marque Crucial et stockez tout ce dont vous avez besoin dans ce disque dur SSD à un prix adapté à tous.

Bien sûr, il y a un inconvénient : une fois que vous l’aurez installé sur votre ordinateur, vous devrez réinstaller Windows à partir de zéro, car évidemment le système d’exploitation serait installé sur l’unité de stockage que vous utilisiez auparavant, avec tous ses fichiers et fichiers.

C’est peut-être le bon moment pour franchir le pas et installer directement Windows 11, qui est déjà disponible avec de nombreuses nouveautés et améliorations.

Une fois que vous l’aurez fait, vous remarquerez l’amélioration de tout, notamment du temps d’allumage, qui ne sera que de quelques secondes, en fonction des autres spécifications de votre ordinateur, bien sûr.

Ce guide que nous avons préparé avec des fonctionnalités, des comparaisons et les meilleures options par gamme de prix vous aidera à choisir le meilleur SSD (interne et externe) pour votre appareil.

Certains SSD sont un peu moins chers, bien qu’ils aient tendance à avoir une vitesse légèrement inférieure ou à être au format SATA III.

