Donnez de l’énergie à votre SlideShare Big Deck avec ces conseils de conception

Si vous n’utilisez que des diapositives pour les présentations et les pitchs, vous manquez quelque chose. Engageants et facilement partageables, les jeux de diapositives, PowerPoint, SlideShares, peu importe comment vous voulez les appeler, sont parfaits pour partager vos pensées et vos idées sur les réseaux sociaux, dans les blogs et ailleurs en ligne. En fait, la recherche montre que les présentations SlideShare, en particulier, reçoivent jusqu’à 500 % plus de trafic de la part des propriétaires d’entreprise que Twitter, LinkedIn, Facebook et Youtube.

Au lieu de lire de longs articles, les diaporamas facilitent la digestion des informations presque immédiatement. C’est alors qu’ils sont bien conçus. Les présentations de diapositives ont une relation de longue date avec une mauvaise conception, 45% des présentateurs ayant du mal à faire preuve de créativité avec les mises en page. Compte tenu des horreurs qui circulent en ligne, un jeu de diapositives bien conçu peut vraiment vous démarquer, vous et votre contenu.

Sur ce, voici nos conseils pour concevoir des jeux de diapositives efficaces :

Raconter une histoire

Avant de réfléchir à ce à quoi devrait ressembler votre présentation, il est préférable de planifier d’abord votre contenu. Au-delà de la messagerie, réfléchissez à l’histoire que vous voulez raconter. Comme un roman, votre présentation doit faire voyager votre public du début à la fin. En fait, la recherche montre que 55% des gens disent qu’une histoire est ce qui les retient.

Par exemple, vous avez probablement fait l’expérience d’un festival de répétition d’une présentation sur les règles sur le lieu de travail. Ces types de decks d’entreprise sont sans inspiration, secs et ne parviennent pas à retenir votre attention, mais que se passe-t-il si vous ajoutez un thème ou un récit ludique ? Et si vous incorporiez la culture pop ? Nous le faisons avec beaucoup de nos blogs, car ce type d’approche accroche le public et offre un meilleur engagement avec le sujet autrement fade.

Créer un modèle

Vous ne voulez pas avoir à recommencer à zéro chaque fois que vous créez un jeu de diapositives, alors faites-vous plaisir en créant un modèle réutilisable. Ce faisant, vous pouvez vous assurer que tous les diaporamas respectent les directives de la marque, peu importe qui dans votre organisation les crée. En plus de votre diapositive de titre typique et de vos diapositives de contenu, vous aurez besoin de diapositives complémentaires pour aider à décomposer les choses, de la même manière que les paragraphes à une seule phrase sont utilisés pour diviser de gros blocs de texte afin de rendre la lecture moins intimidante. Envisagez de concevoir un modèle d’image complet ou un modèle qui utilise une couleur d’arrière-plan unie avec un titre.

Même si un modèle vous permet de rester aligné sur les directives de la marque, ne le laissez pas vous décourager de créer des diapositives personnalisées si nécessaire. Lorsque vous le faites, assurez-vous simplement de concevoir quelque chose qui soit cohérent avec l’apparence de votre modèle.

Moins est plus

Pour les jeux de diapositives, l’une des erreurs les plus courantes est d’essayer d’en dire trop dans une seule présentation ou sur une seule diapositive. En gardant votre contenu court et agréable avec des points rapides, vous rendez les informations plus faciles à suivre et à retenir. Selon SlideShare, les decks les plus réussis contiennent en moyenne 14,4 diapositives et sont concis avec le contenu.

Mais que faire si vous avez du mal à couper les choses? Pensez à diviser votre contenu en plusieurs diapositives. En règle générale, essayez de vous limiter à une idée par diapositive. Si cela augmente le nombre de diapositives, demandez-vous si vous n’essayez pas de regrouper trop de sujets dans une seule présentation.

L’approche « moins c’est plus » s’applique également à l’animation. Bien que vous puissiez être tenté d’utiliser tous les lingettes étoiles et les transitions en spirale que PowerPoint a à offrir, ce concepteur considère la majorité de ces options comme distrayantes et collantes. Un simple fondu d’entrée ou de sortie est plus que suffisant pour pimenter votre présentation sans distraire les gens du contenu lui-même.

Hiérarchie typographique

Lorsque le texte est formaté de la même manière, il est difficile d’identifier ce qui est important et ce qui ne l’est pas. La hiérarchie résout ce problème, en utilisant le style pour obtenir une meilleure organisation et un meilleur flux. La plupart de vos modèles de diapositives doivent inclure trois niveaux hiérarchiques principaux : un titre, un sous-titre (vous pouvez en avoir plusieurs, en fonction du contenu) et le corps du texte. Vous pouvez créer une hiérarchie typographique grâce à la taille, au poids, à la couleur et à l’espacement des polices, ce qui améliorera la numérisation, la compréhension et l’expérience globale du diaporama.

2-3 polices maximum

Une bonne règle de base pour la conception est d’éviter d’utiliser plus de deux ou trois polices. En règle générale, votre police principale sera utilisée pour les titres et une police secondaire sera utilisée pour les sous-titres et le corps du texte. Si vous utilisez une seule police pour les trois, envisagez d’utiliser des poids différents pour la variété. Pour plus de lisibilité, évitez d’utiliser des majuscules et des polices d’affichage pour le corps du texte. Il est préférable de les utiliser pour les titres ou les courtes lignes de texte.

Alignement et espacement

Même si vous n’êtes pas enclin à la créativité, prêter attention à quelques détails clés peut faire toute la différence avec vos jeux de diapositives. Prenez quelques instants pour parcourir votre présentation et assurez-vous que tous vos titres, textes et éléments visuels sont alignés et bien espacés les uns par rapport aux autres. Si les titres changent sur chaque diapositive, cela peut être visuellement perturbant. Un autre facteur important est l’espace. Modifiez votre contenu pour donner au texte, aux images et à d’autres éléments une grande marge de manœuvre.

Images et graphiques

Les présentations avec aides visuelles sont 43 % plus convaincantes que les mêmes présentations sans visuels. Mais si la photographie et les illustrations peuvent ajouter ce flair indispensable, il peut être difficile de trouver les bonnes images. Évitez d’utiliser des photos génériques, des images avec des filigranes et tout ce qui est de faible résolution. Lorsque vous placez des photos, ayez tout ce qui a un sens de l’orientation (comme une voiture qui conduit ou une personne qui regarde au loin) face à votre contenu. Cela aidera à diriger l’œil et à équilibrer la diapositive. Lorsque vous utilisez d’autres éléments visuels comme des icônes ou des graphiques, assurez-vous que le style correspond à l’esthétique que vous avez déjà établie.

Recadrage

Le recadrage est l’un des moyens les plus simples d’améliorer l’apparence d’une photo. En utilisant la technique de la « règle des tiers », vous pouvez facilement prendre des photos d’apparence moyenne et les rendre plus agréables à l’œil. Quelle est la règle des tiers ? C’est une grille de neuf carrés égaux utilisée pour diviser une image en tiers (horizontalement et verticalement). En plaçant des éléments clés le long du quadrillage ou des points focaux, vous créerez un meilleur équilibre dans votre photo. Dans le même temps, les images utilisant la symétrie peuvent souvent avoir un effet plus dramatique lorsque le sujet est centré.

Conclusion

Évitez de terminer brusquement votre présentation en vous atténuant avec une conclusion. Dans l’esprit d’être concis, considérez une liste de plats à emporter qui distillent la présentation en une série de points. Si vous voulez inspirer votre auditoire, terminez par une grande déclaration ou une question énigmatique.

Si vous voulez que votre public agisse, orientez-le dans la bonne direction avec un CTA. Visitez notre site Web pour en savoir plus, suivez-nous sur Facebook pour vous impliquer. Ce sont des appels à l’action qui décrivent clairement les prochaines étapes.

Si vous n’avez pas d’appel à l’action, je vous recommande au moins d’utiliser le logo de votre entreprise sur la dernière diapositive. Cela fournira un indice visuel que la présentation est terminée et votre marque sera l’impression finale.

Apporter cette grande énergie de pont

Qu’il s’agisse d’un argumentaire de vente ou d’un blog transformé en diaporama, l’application de ces conseils améliorera l’apparence de votre présentation pour laisser une meilleure impression. Nous savons que vous n’aimez pas utiliser PowerPoint, et établir un modèle de présentation solide est important pour toute marque.