“Donnez-lui une ville et voyez comment il remporte des titres”

09/04/2021 à 15:31 CEST

Pep Guardiola et Marcelo Bielsa ils se retrouveront sur un terrain de football ce samedi. le Manchester City l’entraîneur catalan reçoit Leeds mené par l’Argentin. Il y a quelques jours, ‘El Loco’ a fait l’éloge de Guardiola dans une interview avec DAZN, déclarant qu’il était «une personne magique». et que «ce qu’il accomplit sur un terrain de football est quelque chose que j’ai renoncé à faire». De la ville sportive de la ville, Pep lui a répondu.

Guardiola a également évoqué le renouvellement de Kevin De Bruyne, et souligné le niveau affiché par son prochain rival, Leeds, cette saison en Premier.

Guardiola a également évoqué le renouvellement de Kevin De Bruyne, et souligné le niveau affiché par son prochain rival, Leeds, cette saison en Premier. Ce sont toutes ses phrases lors d’une conférence de presse.

A propos de Marcelo Bielsa

«Je suis submergé par les paroles de Bielsa. Je me sens étrange. Je sais qu’il ne fait rien ou ne dit rien pour bien paraître. La seule chose que je peux dire, c’est que je suis submergé par les paroles de Marcelo. Le respect et l’admiration que j’ai pour lui depuis le début de ma carrière sont connus. Je la porterai toujours dans mon cœur. Je crois toujours que je ne mérite pas ces mots car s’il y a une personne capable de trouver le secret de notre façon de jouer, c’est bien Marcelo & rdquor;

«Les gens disent qu’il ne remporte pas de titres. Bien sûr. Donnez-lui un gros comme Manchester City et voyez comment il remporte des trophées & rdquor;

«Les équipes de Bielsa sont toujours meilleures qu’elles ne l’étaient auparavant. Ça a l’air rapide. Vous n’avez pas besoin de beaucoup de temps pour le comprendre. Créer des équipes de signature, et je pense que pour le monde du football, c’est une bénédiction & rdquor;

Rénovation De Bruyne

«Je ne suis jamais impliqué dans les renouvellements de contrats. C’est une question de Txiki et de la directive. Tout ce que je peux dire, c’est que ce fut un plaisir de travailler avec lui ces années et ce le sera dans le futur. Si le club est heureux, et Kevin aussi, c’est une excellente nouvelle pour Manchester City & rdquor;

«De Bruyne sera ce qu’il veut dans ce club. Un joueur de son talent, qui est ici depuis 6 ans, tout ce qu’il veut le rendra possible & rdquor;

À propos de Leeds

«Pas seulement à cause des chiffres ou des résultats & mldr; mais je suis convaincu que Leeds mérite d’être là où ils sont. J’admire beaucoup de choses sur la façon dont ils jouent. Surtout le comportement qu’ils ont, à tout moment et contre tout rival & rdquor;

«Nous sommes à trois matchs d’être champions, et demain, nous pourrons être plus proches & rdquor;