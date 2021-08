Donnez-moi la liberté et donnez-leur la mort ⋆ .

— de l’Institut pour la nouvelle pensée économique

Alors que la variante Delta super contagieuse de Covid se déchire à travers le pays, en grande partie en raison du comportement des millions d’Américains qui ont jusqu’à présent choisi de rester non vaccinés, la question de savoir s’il faut rendre les jabs obligatoires devient urgente. Beaucoup de libertaires expriment encore leur opposition. Ce qui donne?

Une liste croissante d’employeurs, d’universités et d’entreprises exigent désormais des vaccins et stipulent que ceux qui ne sont pas vaccinés subissent des tests et d’autres protocoles, tels que le masquage. Jusqu’à sept millions de travailleurs fédéraux doivent présenter une preuve de vaccination ou être testés chaque semaine et porter des masques. Le secrétaire à la Défense Austin indique que cela sera bientôt valable pour les forces armées et les employés militaires. La Caroline du Nord, New York et la Californie demandent la même chose à leurs employés de l’État.

Au 9 août, United Airlines, Tyson Foods et Microsoft ont rendu obligatoire les vaccins pour les travailleurs, tout comme 1 500 systèmes de santé. Le deuxième plus grand syndicat d’enseignants des États-Unis a également indiqué que tous les enseignants devraient être vaccinés pour protéger les enfants. Si vous êtes un étudiant qui souhaite suivre des cours en personne cet automne, vous devrez retrousser votre manche et vous faire vacciner dans plus de 500 collèges et universités, y compris plusieurs grands systèmes étatiques.

Le 3 août, la ville de New York est devenue la première grande ville du pays à exiger une preuve de vaccination dans les restaurants, les gymnases et d’autres entreprises, bien que le système de vérification se soit avéré buggé et facile à manipuler.

Tout cela a beaucoup de libertaires dans le vertige.

Les libertariens, connus pour leur idéologie de libre marché et la promotion d’un concept idiosyncratique de liberté individuelle, sont très divisés sur les questions. Certains, en particulier dans le monde universitaire, ne veulent pas rouler sur des tapis magiques théoriques qui ne vont pas très loin dans le monde réel en ce qui concerne Covid. Ce groupe soutient les vaccins obligatoires, admettant qu’il n’est pas vraiment acceptable de porter atteinte à la liberté des autres de rester en vie et en bonne santé. Mais beaucoup, en particulier les militants anti-vaccins et leurs facilitateurs dans la sphère politique, se disputent avec véhémence contre les exigences en matière de vaccins, quelles que soient les conséquences pour les autres. Même si cette conséquence est la mort.

Ces fanatiques crient : « Mon corps, ma décision ! Mais quand il s’agit de votre corps et de vos risques, c’est apparemment votre problème. Les personnes comme les bébés et les enfants, vulnérables à Covid car elles ne sont pas éligibles pour les vaccins (remplissant actuellement les hôpitaux pour enfants dans de nombreuses régions du pays), et les immunodéprimés, qui comprennent les patients atteints de cancer, les personnes atteintes de diabète et les femmes enceintes, sont censés de prendre tous les risques d’exposition sur le menton, y compris ceux créés par des soignants récalcitrants. Dans les hôpitaux encore sans mandat, une personne subissant une chimiothérapie doit accepter d’être entourée de travailleurs médicaux non vaccinés dont les choix la mettent en danger de mort constant.

Le gouverneur Chris Sununu du New Hampshire, un républicain, vient de signer l’un des projets de loi sur la « liberté médicale » actuellement en circulation, qui affirme avec autorité que les gens ont un « droit naturel, essentiel et inhérent à l’intégrité corporelle, libre de toute menace ou contrainte par le gouvernement de accepter une vaccination. Fait révélateur, il ne traite pas des lois des États obligeant les enfants à recevoir divers vaccins pour aller à l’école. C’est parce que les citoyens du New Hampshire ne veulent pas laisser des maladies mortelles comme la rougeole et la polio ravager leurs salles de classe et désactiver ou tuer leurs enfants. Certains États autorisent des exceptions controversées à ce mandat, telles que les objections religieuses, mais vous ne vous en sortez pas en prononçant des discours sur l’intégrité corporelle.

Soyons clairs : les Américains ont toutes sortes de droits impressionnants en tant qu’individus. Dans la majorité des cas, vous décidez des risques à prendre avec votre vie et vos biens. Si vous souhaitez gagner le Darwin Award et essayer de faire du jet ski au large des chutes du Niagara, vous pouvez le faire.

Mais vous n’êtes pas libre de soumettre les autres à des dommages mortels. Vous n’êtes pas autorisé à conduire votre Corvette à 100 mph et à faire tourner des beignets sur l’autoroute, car vous pourriez blesser quelqu’un. Vous ne pouvez pas tirer votre AK 47 en l’air lors d’un pique-nique du 4 juillet. Et vous n’allumerez pas une Marlboro dans un avion. Votre liberté personnelle, dans de tels cas, est restreinte afin d’assurer la sécurité des autres.

Cela ne vous plaira peut-être pas, mais la Cour suprême a soutenu les intrusions dans votre corps dans un certain nombre de cas au nom de la sécurité publique et individuelle. Il s’agit notamment de tests d’alcoolémie et de fouilles sur bandelettes et de cavités corporelles. Si vous faites une dépression psychotique et que vous êtes un accusé, l’État peut vous forcer à prendre des médicaments pour vous rendre apte à subir votre procès.

Depuis un certain temps, la loi américaine indique clairement que l’intrusion corporelle des vaccinations obligatoires est nécessaire afin de protéger les citoyens contre les dommages.

En 1905, dans Jacobson v. Massachusetts, la Cour suprême a expliqué que les personnes vivant dans une société civile ont l’obligation de se protéger les unes les autres contre les maladies dangereuses : « Dans chaque société bien ordonnée chargée du devoir de préserver la sécurité de ses membres, le les droits de l’individu en ce qui concerne sa liberté peuvent parfois, sous la pression de grands dangers, être soumis à une telle restriction, à faire respecter par des règlements raisonnables, que la sécurité du public en général peut exiger.

Dans ce cas particulier, le pasteur de Cambridge Henning Jacobson avait fait valoir que lui et ses enfants avaient eu une mauvaise réaction aux vaccins antérieurs et devraient donc bénéficier d’une exemption, mais la Cour a déclaré qu’il n’avait aucune preuve et qu’il n’obtiendrait pas de laissez-passer. En tant que citoyen et parent, il n’était pas autorisé à exposer qui que ce soit, y compris son propre enfant ou celui de quelqu’un d’autre, à la variole, qui faisait rage à l’époque. La Cour a envoyé le message que votre liberté individuelle n’est jamais absolue et peut être soumise au pouvoir de police de l’État.

Il y a un tout petit risque à prendre un vaccin contre une maladie comme Covid, bien que ce soit beaucoup moins risqué que de contracter la maladie elle-même. Mais il y a des choses beaucoup plus risquées qu’un citoyen peut être obligé de faire pour ce qui est déterminé être le plus grand bien.

Prenez la défense nationale. Les libertariens se sentent mal à l’aise à ce sujet, et beaucoup aiment prétendre que vous pouvez compter sur des bénévoles pour faire le travail. Contrôle de la réalité : bien que cela fasse près d’un demi-siècle que les Américains ont été enrôlés dans l’armée, le fait est que la conscription a été nécessaire pour chaque guerre majeure. Oui, il est souvent possible de trouver suffisamment de personnes pour se porter volontaires pour le service militaire en temps de paix, du moins si vous les payez, mais les gens sont généralement peu enthousiastes à l’idée d’être mutilés ou tués en temps de guerre.

Pendant la guerre de Sécession, essayer d’amener quelqu’un à se battre était un cauchemar. Les riches payaient les pauvres pour qu’ils soient de la chair à canon à leur place. En 1863, la ville de New York a éclaté dans une émeute meurtrière de 4 jours parce que les gens s’opposaient au projet de loi de la guerre civile qui permettait à des hommes riches comme JP Morgan et Andrew Carnegie de payer des remplaçants. Cette émeute à caractère raciste, qui a vu des Blancs attaquer des Noirs dans toute la ville, a été l’une des plus sanglantes de l’histoire des États-Unis.

Certes, vous pouvez affirmer que le système de conscription américain est sexiste et arbitraire car il ne concerne que les jeunes hommes. Mais le fait est que lorsque les hommes américains atteignent 18 ans, le gouvernement fédéral les oblige à s’inscrire au service sélectif. Cela est une condition préalable pour obtenir des prêts étudiants ou être embauché pour un emploi fédéral, et 41 États en font une partie de l’obtention d’un permis de conduire. Le non-enregistrement est un délit.

Dans un avis de 1918, la Cour suprême a assimilé le pouvoir constitutionnel du Congrès de « lever et soutenir des armées » avec le pouvoir de forcer les citoyens à s’enrôler.

Le gouvernement fait appel à l’équité en expliquant pourquoi l’enregistrement est nécessaire : « La mission de Selective Service est d’enregistrer pratiquement tous les hommes résidant aux États-Unis. Si un projet est nécessaire, le processus doit être équitable, et cette équité dépend de l’inscription de tous les hommes éligibles. En cas de conscription, pour chaque homme qui ne s’inscrirait pas, un autre homme serait tenu de prendre sa place au service de son pays.

Récemment, le quart-arrière des Vikings du Minnesota Kirk Cousins, qui s’est vraisemblablement inscrit au service sélectif, a décidé de refuser de se faire vacciner contre Covid. Il déclare qu’il est prêt à s’entourer de plexiglas dans la salle des quarts de l’équipe afin d’éviter de se faire piquer. Malheureusement, il n’y a pas beaucoup de preuves que les barrières en plexiglas empêchent la propagation de Covid, car les particules d’aérosol se déplacent dans l’air comme la fumée de cigarette. Là est le problème. Il n’y a vraiment aucun moyen de se couper de ses concitoyens à moins de vivre seul en quarantaine. Et la fréquence de la transmission asymptomatique signifie que vous ne pouvez pas dire si de nombreuses personnes près de chez vous ont la maladie ou non.

Même lorsque les non vaccinés reçoivent des tests hebdomadaires, cela ne suffit toujours pas pour protéger les autres, car le virus se propage de manière exponentielle, ce qui signifie qu’il prolifère sur des périodes beaucoup plus courtes. Cela est particulièrement préoccupant dans les établissements médicaux, où le test hebdomadaire des travailleurs non vaccinés risque d’exposer les personnes immunodéprimées à des conditions potentiellement mortelles. Il en va de même pour les maisons de retraite.

La question des tests deux fois par semaine ouvre encore une autre boîte de vers libertaires. Qui devrait payer les centaines de dollars par semaine que coûteront de multiples tests sur les non vaccinés dans le cas, par exemple, des fonctionnaires ou des étudiants des universités d’État ? Les contribuables ? Oh vraiment? Chez certains libertaires, la fiscalité est considérée comme du vol. Seraient-ils d’accord pour dire que la patiente cancéreuse peut être taxée pour soutenir les tests constants des travailleurs médicaux dont le comportement menace sa vie ? Demandons aux sénateurs Ted Cruz et Rand Paul à ce sujet.

Selon Larry Brilliant, un épidémiologiste de premier plan et membre de l’équipe de l’OMS qui a aidé à éradiquer la variole, la pandémie de Covid est loin d’être terminée, et la variante Delta pourrait être “le virus le plus contagieux jamais vu”. Il pense que la probabilité que davantage de variantes surviennent en raison du manque de vaccinations est élevée, et qu’il existe même une possibilité qu’une « super variante » émerge contre laquelle les vaccins ne fonctionnent pas. Cette possibilité est actuellement faible, explique-t-il, mais nous devons tout faire pour l’empêcher maintenant. Cela signifie des jabs pour les non vaccinés dès que possible.

John Stuart Mill, un philosophe souvent cité par les libertaires, a écrit en 1859 à propos du « principe du mal », qui soutient que l’État peut restreindre les actions des individus pour éviter de nuire à autrui : « La liberté de l’individu doit être… limitée : il ne doit pas se faire une nuisance pour les autres … le seul but pour lequel le pouvoir peut être légitimement exercé sur tout membre d’une communauté civilisée, contre sa volonté, est d’empêcher de nuire à autrui. Son propre bien, qu’il soit physique ou moral, n’est pas une garantie suffisante, et… dans la partie qui ne concerne que lui-même, son indépendance est, de droit, absolue. Sur lui-même, sur son corps et son esprit, l’individu est souverain.

De toute évidence, les personnes qui choisissent de rester non vaccinées violent le principe de préjudice de Mill.

Se suicider par virus est une chose, mais infliger des blessures mortelles aux autres en est une autre. Si les libertaires souhaitent maintenir leur fixation égocentrique sur leurs propres libertés sans considérer comment leur comportement blesse les autres, qu’ils le fassent – en quarantaine indéfinie du reste d’entre nous.

