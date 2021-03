Donnez-nous le choix du vaccin: Swadeshi Covaxin peut réduire le nombre de cas symptomatiques de Covid

L’Inde avait vacciné environ 2,61 crores (Image IE)

Par le Dr Suresh Singh

Avec environ 2,61 crores vaccinés depuis la 1ère phase le 16 janvier 2021, contre un objectif de 30 crores de personnes, seul le temps nous dira comment et quand environ 60 à 70% de la population bénéficiera d’un semblant d’immunité communautaire.

En tant que médecin, si l’on me donne la préférence, je choisirai Covaxin contre Covishield pour les raisons exposées ci-dessous. Cela ne veut pas dire que je rejetterai Covishield.

C’est une forme inactivée à virion entier, cela signifie simplement qu’elle aura moins d’effets secondaires.

Il a une efficacité provisoire de 81 pour cent dans l’essai de phase 3 faisant évoluer un énorme 25 800 bénévoles à travers le pays. Covishield a une efficacité de 53% lorsqu’il est administré à la deuxième dose en moins de 6 semaines après la première séance (rapport basé sur AstraZeneca –Université d’Oxford). Mais l’efficacité varie avec l’écart entre la 1ère et la 2ème dose d’injection. Le monde est trop divisé sur Covishield.

Qu’est-ce que cela signifie pour l’homme ordinaire? Cela signifie que Swadeshi Covaxin peut réduire le nombre de cas symptomatiques de Covid de près de 81% chez les personnes vaccinées par rapport à celles recevant un placebo. Cela signifie en outre une plus grande chance de protéger la population vulnérable contre Covid.

Lancet avait publié les résultats de l’essai de deuxième phase indiquant qu’il avait 10 à 12 pour cent moins d’effets secondaires par rapport aux autres vaccins Covid-19.

Bravo à Bharat Biotech et à l’ICMR pour avoir fait d’énormes progrès en 1 an (c’est-à-dire depuis mai 2020). Maintenant, ceux qui doutent de Thomas qui critiquent les régulateurs et les scientifiques indiens soient mis au repos. Ils seront fermés pour toujours. Lancet est également tenue de publier le résultat de la 3ème phase. En fait, ils sont obligés de le faire le plus tôt possible.

Un mot d’avertissement pour le régulateur indien de Covishield: Récemment, il n’a pas été utilisé dans 8 pays européens dont l’Italie, le Danemark et la Norvège, etc. par crainte d’un incident de caillot sanguin grave. C’est d’ailleurs un problème plus tôt en Afrique du Sud. Par conséquent, nous devons observer son processus avec un œil d’aigle. Du côté + Ve, nous avons vacciné un très grand nombre de population avec ce vaccin. Je n’ai pas le chiffre, peut-être 1 crore ou plus avec des effets secondaires mineurs tolérables. Cependant, il y a des décès non confirmés après les vaccinations. Dans mon état de Manipur, 2 morts non confirmées sont survenues. Nous n’avons pas de données sur la mort officielle réelle des deux vaccins.

Par conséquent, il est temps pour le gouvernement indien de donner une image fidèle des effets secondaires des deux vaccins. Cela améliorera la connaissance du public et entraînera une demande et une acceptation accrues de la vaccination.

Vaccination totale: Au moment de la rédaction de cet article (11/03/21), l’Inde avait vacciné environ 2,61 millions de personnes. Cela donne environ 1,86% de la population indienne de 1,40 milliard d’habitants. La moyenne quotidienne est d’environ 10,5 pousses de lakh. Comparez cela aux 2 millions de doses des États-Unis par jour; La France s’est engagée à vacciner au moins 10 millions de personnes d’ici la mi-avril. L’Australie, dans un programme pilote, organisera une campagne de vaccination de masse, etc., etc. De nombreux pays essaient de stimuler la campagne de vaccination.

Le changement radical de la stratégie de vaccination en Inde est désormais incontournable: en tant que spécialiste de la santé publique et qui a travaillé comme agent de vaccination de district à la fin des années 1980, je peux visualiser les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics indiens et les États. Pourtant, je ne peux visualiser qu’une seule option parmi les nombreux arsenaux dont nous disposons. En fait, il ne nous reste plus qu’un arsenal c’est-à-dire vacciner autant de personnes dans les plus brefs délais. J’ai donné les statistiques; à peine avons-nous couvert moins de 2% de la population en 7 semaines environ. Je ne suis pas bon en statistiques. Pourtant, le lecteur peut présumer combien de mois / années il a fallu pour couvrir environ 60 à 70 pour cent de notre population à ce taux / vitesse.

Mesures de traitement suggérées:

i) Choix du vaccin: Il est temps de donner le choix du vaccin aux clients. L’Inde soit inondée d’Aatmanirbhar Bharat Covaxin. Bharat Biotech peut être amené à produire les doses requises pour le pays. En fait, ils peuvent le faire, l’entreprise peut en être fière si on le lui demande. La seule chose est que nous ne pourrons pas livrer les jabs.

ii) Diviser les plages horaires: des services 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, seront mis à disposition dans les centres chaque fois que les installations peuvent être fournies. Il peut être lancé dans les hôpitaux privés en divisant les heures de travail. La journée est fixée pour la séance de vaccination parrainée par le gouvernement, la nuit pour ceux qui en ont les moyens. .

iii) Gestion du choc anaphylactique à ces 24 × 7 dans les hôpitaux / centres: J’entends par là qu’un médecin / anesthésiste / médecin bien formé soit disponible 24 heures sur 24 avec les services de référence d’ambulance pour traiter les effets secondaires graves. C’est un must; à l’heure actuelle, de nombreux hôpitaux / centres n’en ont pas. C’est donc un obstacle. Alors commencez à donner une formation après avoir scruté les centres de santé. C’est également la principale raison pour laquelle la population réagit moins.

Donnez des incitations aux médecins / personnel de santé et aux travailleurs associés. Ils vont facilement scarifier et le faire pour la nation.

iv) Implication d’autres secteurs: en plus de cela, donner la responsabilité à d’autres secteurs par exemple – forces de défense, forces paramilitaires, chemins de fer, compagnies aériennes, entreprises, autres organisations privées et semi-privées. La liste est interminable. Donnez à chaque ministère l’autorité avec le choix du vaccin énuméré ci-dessus. Bien sûr, le contrôle final doit être effectué par le groupe de travail central, comme cela se fait maintenant sans 2e chef.

v) Implication des députés et députés indépendamment de la ligne du parti: Il est temps pour nous de nous unir pour combattre cette maladie folle en oubliant la petite guerre politique. Le PM devrait lancer un appel pour demander l’implication de ces personnes dans leurs constitutions respectives. Ce sera une autre plume dans le combat de notre Premier ministre contre Corona. Souvenez-vous également que nous devons donner 2 tournages au moins aux 60 à 70% de la population, une tâche gigantesque qui nous attend.

Il est temps pour le Premier ministre Narendra Modi d’attacher la ceinture de sécurité avec une augmentation drastique de l’allocation de santé pour ces lignes de traitement suggérées. Le temps presse.

(L’auteur est l’ancien directeur de la santé, Manipur, spécialiste de la santé publique et boursier de l’OMS (Pays-Bas et Royaume-Uni). Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle du Financial Express Online.)