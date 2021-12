Donnez un coup de boost à votre PC avec ce processeur AMD Ryzen 5 5600G, avec un excellent rapport qualité/prix pour seulement 259 € | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Non seulement le processeur AMD Ryzen 5 5600G est rapide, mais il fonctionne également très bien sur les PC sans carte graphique pour les spectacles et les jeux occasionnels.

Si vous avez un ordinateur de bureau avec un processeur AMD et que vous souhaitez augmenter la puissance et les performances, il est temps de passer à un plus récent. comme cet AMD Ryzen 5 5600G que vous pouvez trouver en promo.

Ce processeur a un rapport qualité-prix de premier ordre et en ce moment il est en promotion chez PcComponentes pour 259,90 euros. C’est une remise de 8% par rapport à son prix précédent et un bon moment pour l’acheter.

AMD Ryzen 5 5600G 4.40Ghz sur composants PC

On le trouve aussi en promo à 279 euros sur Amazon, bien qu’il y ait très peu de stock et bien que ce qui est disponible arrivera avant Noël, on ne pense pas qu’il durera bien plus longtemps.

Le processeur Ryzen 5 5600G est fabriqué en Architecture Zen3 7 nm. Il a 6 cœurs et 12 threads de traitement, en plus d’une vitesse d’horloge de 3,9 GHz bien que est capable d’atteindre 4,4 GHz en mode Turbo.

Utilisez le prise AM4Ainsi, si vous possédez un processeur des générations précédentes, vous n’avez pas besoin de changer de carte mère, surtout si votre carte mère possède du PCI Express 3.0 et non 4.0, puisque ce processeur n’est pas compatible.

Choisir entre un processeur Intel Core ou un processeur AMD Ryzen est difficile, mais cet AMD Ryzen 5 consomme moins d’énergie que des Core i5 similaires, bien qu’il soit relativement plus lent qu’un Intel de la même génération.

Il offre des performances incroyables même sur des ordinateurs sans carte graphique, parfait pour une utilisation avec des graphiques ou même certains jeux occasionnels.

N’oubliez pas que vous pouvez l’acheter à un meilleur prix chez PcComponentes pour 259,90 euros avec la livraison gratuite. De plus, la livraison est rapide donc elle arrivera avant Noël.

C’est le bon moment pour acheter des processeurs de ce type et c’est que pour les prix du même magasin, vous êtes en ce moment devant son prix historique le plus bas.

