Donnez une nouvelle vie à votre ancien PC avec ce SSD de marque 240 Go qui ne coûte que 24 euros | La technologie

Utilisez-vous toujours un disque dur pour le système d’exploitation ou les applications ? Changez-le pour ce SSD, et vous multiplierez les performances.

Si vous avez Windows ou les applications installées sur un disque dur, ou si vous avez un SSD de 64 ou 120 Go déjà petit, cela SSD Kingston 45 % de réduction cela fera tout fonctionner beaucoup plus rapidement.

Vous pouvez obtenir pour un temps limité Le SSD de 240 Go de Kingston à un rabais de 45 %. Il ne coûte que 24,79 euros, vendu et expédié gratuitement par Amazon en une journée. Ces appareils sont très demandés et se vendent rapidement, alors ne soyez pas trop négligent.

Il s’agit d’un SSD d’une des marques de référence, Kingston, avec une taille de 2,5 pouces. Sa petite taille lui permet d’être utilisé aussi bien sur un ordinateur portable que sur un ordinateur de bureau.

Le Kingston SSD A400 est l’une des meilleures options pour accélérer un PC grâce à sa vitesse de lecture-écriture et, surtout, son prix très raisonnable.

Son installation est extrêmement simple. Il vous suffit de connecter un câble de données SATA et un câble d’alimentation, qui se trouvent déjà à l’intérieur du PC.

Sur le plan technique, il s’agit du modèle Kingston A400 SSD, avec Vitesse de lecture de 500 Mo/s et vitesse d’écriture de 450 Mo/s. Voilà 10 fois plus rapide qu’un disque dur.

Si vous installez Windows ici, votre ordinateur portable fonctionnera beaucoup plus rapidement car le système d’exploitation chargera les fonctions et les outils 10 fois plus rapidement. Et il en va de même pour les programmes et les jeux.

De plus, un SSD n’a pas de pièces mobiles, il est donc ne fait pas de bruit, chauffe beaucoup moins et résiste mieux aux mouvements et aux secousses. Idéal pour un ordinateur portable.

Même si vous avez un SSD de plus petite capacité, pour ce prix, il vaut la peine de le mettre à jour pour avoir plus d’espace pour les jeux et les applications. Ou ajoutez simplement une nouvelle unité avec plus d’espace.

