Donnez votre avis : est-il juste que les Britanniques soient condamnés à une amende pour ne pas porter de masque ? | Royaume-Uni | Nouvelles

La question de savoir s’il faut faire davantage pour appliquer les règles sur les masques et les amendes pouvant aller jusqu’à 200 £ s’avère extrêmement conflictuelle. Tous les Britanniques dans les magasins et dans les transports publics doivent porter un masque, sauf s’ils ont un problème de santé. Ceci dans le but d’arrêter la propagation de ce que les experts pensent être l’Omicron ultra-transmissible.