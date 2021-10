Donnie Wahlberg montre les compétences des nouveaux enfants sur le bloc lors de la première de la saison

La première de la saison 12 de Blue Bloods n’a peut-être pas été riche en développements majeurs au sein de la famille Reagan, mais elle s’est terminée par un moment étonnamment amusant. Donnie Wahlberg, qui a joué le rôle du détective pragmatique. Danny Reagan dans la série depuis le début, a eu la chance de montrer ses compétences vocales. Comme les fans de longue date le savent, Wahlberg était surtout connu en tant que membre du groupe de garçons New Kids on the Block avant de commencer à jouer.

Dans “La haine est la haine”, Danny et Det. Maria Baez (Marisa Ramirez) a enquêté sur le meurtre tragique d’un garçon de 5 ans. Comme tout crime impliquant la mort d’un enfant est difficile, Danny est devenu frustré par le manque de pistes initiales. Il s’est tourné vers la médium psychique Maggie Gibson (Callie Thorne) pour obtenir de l’aide, lui fournissant l’une des chaussettes du garçon. Elle a dit à Danny d’enquêter sur le père du garçon. Cependant, il semblait que c’était une impasse parce que le père était un homme bon.

(Photo : CBS)

Il semblait que Maggie avait tort, mais elle refusait de le croire. Au lieu de cela, elle pensait que Danny avait dû aboyer le mauvais arbre. Puis à ce moment-là, la balle qui a tué le garçon correspondait à une autre arme utilisée dans un crime. Il s’est avéré que le propriétaire de l’arme était le vrai tueur… et cette personne était justement le père biologique du garçon. Il était jaloux que le nouveau petit ami de son ex-petite amie élève son fils et espérait tuer le petit ami. Il a accidentellement tué son propre fils. Donc Maggie avait raison après tout.

Au cours de leurs conversations, Maggie a demandé à Danny quand était la dernière fois qu’il avait passé une soirée amusante avec une femme. Cela faisait longtemps que Linda (Amy Carlson) était morte, et Danny avait évité cela. (Toutes ces plaisanteries amusantes avec Baez ne doivent pas compter.) Ainsi, Danny a accepté à contrecœur d’aller dans un bar karaoké avec Maggie à la fin de l’épisode. Une fois là-bas, il a pris le micro et a chanté “Start Me Up” des Rolling Stones. Malheureusement, les téléspectateurs n’ont eu qu’un avant-goût de la voix de Wahlberg avant que l’émission ne passe au générique. Peut-être qu’un épisode musical de Blue Bloods n’est pas loin. De nouveaux épisodes de Blue Bloods sont diffusés les vendredis à 22 h HE sur CBS.

NKOTB a sorti son premier album en 1986 et certains de leurs succès les plus connus incluent “You Got It (The Right Stuff)”, “Please Don’t Go Girl”, “Cover Girl” et “Didn’t I (Blow Your Mind) .” Le groupe s’est séparé en 1994 mais s’est réuni en 2008. Depuis lors, le groupe a tourné indéfiniment, le plus récemment en 2019. Ils préparent maintenant une tournée en 2022, selon leur site Web.