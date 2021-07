Donnie Wahlberg se remet au travail avec Marisa Ramirez pour la saison 12

La star de Blue Bloods, Donnie Wahlberg, a confirmé que le tournage était en cours pour la saison 12 après qu’une photo de lui et de Marisa Ramirez ait fait surface vendredi. Les deux acteurs ont été vus en costumes de détective complets, avec leurs badges sortis alors qu’ils travaillaient pour résoudre une affaire. Blue Bloods sera de retour pour la saison 12 le vendredi 1er octobre à 22 h HE sur CBS.

La nouvelle photo montre Wahlberg en tant que Det. Danny Reagan, marchant avec Ramirez en tant que dét. Maria Baez pour rencontrer un acteur en uniforme d’officier, éventuellement pour parler d’une affaire. Wahlberg a partagé la photo sur sa propre page Twitter, confirmant que “nous sommes” de retour au travail. La publication a attiré les célébrations de dizaines de fans. “Meilleur spectacle de tous les temps. De mieux en mieux. Bravo aux acteurs et à l’équipe ! Reagans ROCK”, a tweeté un fan. “Je ne peux pas attendre la saison prochaine”, a simplement écrit un autre fan.

Nous sommes. 🙏🏼❤️ #BlueBloods https://t.co/gg3RUZmHiS – Donnie Wahlberg (@DonnieWahlberg) 23 juillet 2021

Chaque fois qu’une photo de Wahlberg et Ramirez travaillant ensemble fait surface, les fans se posent souvent des questions sur une relation amoureuse qui se développe entre les deux. Alors que de nombreux fans souhaitent que cela se produise, le showrunner Kevin Wade a déclaré que ce n’était pas dans les cartes de si tôt. “Nous le reconnaissons et certainement les acteurs s’aiment, devant la caméra et entre les réglages”, a-t-il déclaré à TV Insider en mai. “Je vais utiliser Sam et Diane de Cheers et vraiment me vieillir ici, mais une fois que cela se produit, il n’y a nulle part où aller. Il n’y a vraiment pas d’histoires dans les couples heureux et il n’y a certainement pas d’histoires dans les détectives de police au travail ayant un relation personnelle avec leur partenaire.

La série a également déjà vu un couple professionnel transformer sa relation amoureuse avec le Sgt. Jamie Reagan (Will Estes) et l’officier Eddie Janko (Vanessa Ray). Si Danny et Baez s’impliquaient de manière romantique, les producteurs pourraient devoir présenter de nouveaux personnages avec lesquels ils pourraient s’associer, et la série a déjà beaucoup de personnages et seulement 43 minutes avec lesquelles jouer chaque semaine.

En mars, Ramirez a déclaré à PopCulture qu’elle était heureuse d’avoir Baez dans la famille élargie de Danny, surtout après avoir été invitée à la table du dîner de la famille Reagan la saison dernière. “Je fais partie de sa famille élargie, et c’est un bon endroit pour être”, nous a dit Ramirez. « Que cela se transforme en quelque chose de plus, je veux dire, les possibilités sont infinies, et je suis sûr qu’ils aimeraient peut-être explorer les possibilités. Mais qui sait ? … Tout le monde fait des choix différents. Qui sait ce qui va arriver ? »

La photo a fait surface quelques semaines après que la productrice exécutive et scénariste de Blue Bloods, Siobhan Byne O’Connor, ait partagé la page de titre de la première de la saison 12. L’épisode s’intitule “La haine, c’est la haine”. “Oui, nous sommes de retour. Nous nous préparons pour l’épisode 1201”, a ajouté O’Connor dans la légende du 2 juillet. Dans les commentaires, O’Connor a déclaré aux fans qu’ils étaient de retour au tournage au cours de la troisième semaine de juillet. Elle a également dit à un autre fan qu’il y aurait des scènes avec Erin Reagan (Bridget Moynahan) et son ex-mari Jack Boyle (Peter Hermann) cette saison, mais pas dans la première.

Divulgation : PopCulture appartient à ViacomCBS Streaming, une division de ViacomCBS.