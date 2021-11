Donnie Wahlberg, star de ‘Blue Bloods’, taquine le retour de la star invitée préférée des fans

Donnie Wahlberg crée toujours le buzz pour Blue Bloods alors qu’il traverse sa 12e saison sur CBS. Alors que son personnage, Danny Reagan, a connu une saison troublante cette année, la série continue de ravir ses fans.

Une façon est toutes les stars invitées que le spectacle accueille à bord. Récemment, l’émission a présenté la co-vedette Tom Selleck aux prises avec une autre légende du théâtre Stacey Keach, tandis que plusieurs sont revenues pour des histoires récurrentes. C’est là que Wahlberg a suscité un peu d’amour chez les fans plus tôt en novembre.

La star de Blue Bloods a partagé une photo à côté de la légende de la musique country et originaire du Texas Lyle Lovett à son retour dans la série. Son personnage, Waylon Gates, a fait ses débuts dans la série en 2020 en tant que garde forestier du Texas qui vient à New York pour capturer le « Lone Star Killer » en fuite.

Les deux se sont très bien joués lors de l’apparition initiale, se heurtant la tête pendant la chasse au tueur avant de finalement gagner le respect de l’autre. Les épisodes s’écrivent d’eux-mêmes, en particulier la partie où le personnage de Lovett donne à Wahlberg son chapeau de cowboy.

Les fans ont apprécié le rôle d’acteur de Lovett dans Blue Bloods et espéraient que le personnage ferait une visite répétée dans la Grosse Pomme, ce que Wahlberg a révélé dans un article publié plus tôt ce mois-ci.

» Heureux d’être réuni avec ce gars [on Blue Bloods, » Wahlberg captioned the photo of himself with Lovett. « And when I actually do ‘have a boat’ again, it’s gonna ‘go out on the ocean’ with all of us and he’s invited. »

Lovett commented below, calling Wahlberg « the best, » and thanked him for returning to the show. He’s not the only musician that Wahlberg has teased in recent weeks. Most recently, Wahlberg posted another photo alongside music superstar Jimmy Buffett.

« Looks Rockaway Beach, but it feels like Margaritaville! Having a great time shooting a fun new episode of [Blue Bloods] avec la légende [Jimmy Buffett]! Quel mec formidable ! », a écrit Wahlberg dans la légende de la photo de la plage. Il sera intéressant de voir où mènent les deux apparitions cette saison.