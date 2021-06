Donnie Yen de John Wick 4 a une réponse effrontée après avoir rejoint la franchise de Keanu Reeves

Alors qu’une scène de combat entre Keanu Reeves et un personnage joué par Donnie Yen semble être à peu près la chose la plus étonnante que nous ayons pu voir, il ne semble pas que ce soit dans les cartes, car le rapport dit que Donnie Yen est sur le point de jouer un vieil ami de John Wick qui partage bon nombre des mêmes ennemis. Pourtant, la prochaine meilleure chose à une scène de combat entre eux sera une équipe, et Donnie Yen s’est rendu sur les réseaux sociaux pour confirmer la nouvelle qu’il sera dans le film, et implique fortement qu’il s’agit d’un film que nous devrions tous voir probablement.