Donnie Yen de Rogue One est prêt à filmer John Wick 4 avec Keanu Reeves, mais partage la partie la plus difficile

Faire un film d’action peut être une expérience difficile pour un acteur, et ce sera presque sûrement le cas pour de nombreux interprètes du prochain John Wick: Chapitre 4. Après tout, la franchise est réputée pour ses cascades et ses combats lourds, et en tant que telle il y aura beaucoup de gens qui rentreront à la maison chaque jour ayant besoin de se détendre et de mettre de la glace sur les muscles endoloris. Pour la star Donnie Yen, cependant, ce ne sera pas le bilan physique de la production qui s’avérera être la partie la plus difficile de l’expérience. Au lieu de cela, selon un doux article sur les réseaux sociaux, le vrai défi sera de devoir passer du temps loin de sa famille.