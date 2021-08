Donnons la parole aux détenteurs de ZEC ⋆ Crypto nouveaux médias

Il est temps de passer à la prochaine étape de la gouvernance de Zcash.

Au fur et à mesure que la gouvernance de Zcash se décentralise, la création d’un mécanisme où les détenteurs de ZEC, alias ZODLers, peuvent exprimer leur sentiment sur la chaîne est une entreprise précieuse et louable.

ECC facilitera un sondage non contraignant et pondéré des détenteurs de ZEC avant l’activation de NU5 pour recueillir le sentiment concernant les priorités de développement de Zcash et la proposition de Chris Burniske de modifier le ZIP 1014.

Le but de ce sondage est de recueillir les opinions des détenteurs de ZEC en plus du sentiment recueilli par le sondage ZCAP. Le ZCAP est un groupe de membres de la communauté dont l’adhésion et les sondages sont organisés et gérés par la Fondation Zcash. Ce mécanisme d’arpentage pondéré par les pièces, géré par ECC, sera ouvert à toute personne détenant une ZEC.

Dans cet article, nous décrivons notre raisonnement, les questions de sondage proposées et comment s’impliquer.

Le besoin de la voix du porte-monnaie ZEC

La communauté Zcash est largement reconnue pour son système de gouvernance efficace, comme en témoignent sept années de mises à niveau cohérentes et ambitieuses du protocole de consensus.

À mesure que Zcash continue de s’améliorer et que l’adoption s’étend, les mécanismes d’engagement de la communauté, en particulier les détenteurs de pièces, devraient également s’améliorer. Si nous regardons au-delà de Zcash dans l’écosystème crypto plus large, les mécanismes de gouvernance en chaîne gagnent en popularité et pourraient bientôt devenir la norme.

Actuellement, nos principales méthodes pour déterminer le sentiment des détenteurs de pièces sont rudimentaires : des données de marché grossières, telles que la pression de vente par rapport à l’achat, les métriques en chaîne, les divisions de la chaîne et l’enquête auprès des membres de la communauté. Beaucoup de ces signaux surgissent après la prise de décisions importantes.

La collecte des commentaires de la communauté est un élément essentiel de la gouvernance de Zcash. En fait, il est écrit dans l’accord de marque entre la Fondation Zcash et ECC. Dans un monde idéal, nous serions en mesure de recueillir le sentiment des ZODLers ainsi que d’autres formes de sentiment de la communauté afin d’éclairer les décisions de gouvernance et même de guider la stratégie et la direction du produit.

Structure du sondage

Nous avons la possibilité d’améliorer un modèle de gouvernance Zcash déjà impressionnant en trouvant des moyens de sonder les détenteurs de pièces ZEC. Nous ne trouverons pas la solution parfaite du jour au lendemain ; au lieu de cela, nous devrions nous efforcer de créer et d’itérer collectivement des outils hautement utilisables et sûrs pour les sondages pondérés par les pièces. Nous recommandons une approche ramper, marcher, courir.

PHASE DE CRAWL : T4 2021

Lancez un sondage auprès des détenteurs de pièces avant l’activation de NU5 pour recueillir les opinions sur les discussions de la communauté en cours concernant PoW, Zcash Shielded Assets et ZIP 1014. La structure du sondage serait identique à celle des sondages antérieurs sur les détenteurs de pièces ZEC, à savoir le sondage Straw d’Andrew Miller. Le sondage serait pondéré à 1 pièce, 1 vote. Au cours de la semaine prochaine, en attendant les commentaires de la communauté, nous publierons des instructions sur la façon de voter dans le sondage.

Le sondage durera cinq jours à partir du lundi 27 septembre et se terminera le vendredi 1er octobre. Cela laisse suffisamment de temps pour finaliser les questions du sondage et faire passer le mot afin que tout détenteur de ZEC qui souhaite participer ait la possibilité de le faire.

Les discussions antérieures de la communauté ont soulevé des préoccupations importantes et légitimes liées aux sondages des détenteurs de Zcash. Nous pensons que les avantages l’emportent sur les risques potentiels, et l’un des meilleurs moyens d’atténuer ces risques consiste à utiliser cette approche ramper, marcher, courir.

QUESTIONS PROPOSÉES

Quelle devrait être la première priorité de Zcash après l’activation de NU5 ? Changement de mécanisme de consensus d’une preuve de travail à une autre, comme une preuve d’enjeu ou une solution hybride. Programmabilité sur Zcash ZSA (Zcash shielded assets) Quelle devrait être la deuxième priorité pour Zcash suite à l’activation de NU5 ? Changement de mécanisme de consensus d’une preuve de travail à une autre, comme une preuve d’enjeu ou une solution hybride. Programmabilité sur les ZSA Zcash (actifs protégés par Zcash) Soutenez-vous d’apporter des modifications au ZIP 1014 sur la base des recommandations des membres actuels du comité, en particulier les suggestions de Chris Burniske ?

Les phases ultérieures de ce projet pourraient inclure un hackathon de vote ou des discussions plus nuancées basées sur les commentaires et l’engagement des utilisateurs. Par exemple, comment pourrions-nous permettre aux détenteurs de pièces de voter par l’intermédiaire de dépositaires d’une manière sûre et légitime ? Comment pourrions-nous activer le vote des détenteurs de pièces au sein du pool protégé ?

En fin de compte, ECC envisage un avenir où les détenteurs de ZEC pourraient signaler leurs préférences et leurs sentiments directement à partir de leur portefeuille. Nous encourageons la communauté à voir grand. Les détenteurs de ZEC pourraient-ils former un DAO qui gère une trésorerie de Dev Fund ? Le vote des détenteurs de ZEC doit-il être utilisé pour sélectionner les bénéficiaires du fonds de développement ou les budgets de haut niveau ? La signalisation du titulaire de la ZEC pourrait-elle devenir un préalable à l’activation des fonctionnalités du protocole ?

Zcash a besoin de votre aide

Les mécanismes de sondage pondérés par les pièces doivent être un effort collectif. Non seulement cet effort bénéficiera de perspectives diverses, mais il existe également un besoin plus profond de gouvernance, d’exploitation et de développement de Zcash au-delà d’ECC, ZF et ZOMG. Cette initiative, visant à faire entendre la voix des détenteurs de zec, est un excellent point de départ.

Pour être clair, notre point de vue est que ce sondage devrait être non contraignant, tout comme les sondages ZCAP le sont.

Voici comment vous impliquer :

Fournissez des commentaires et des suggestions à cette approche et aux questions proposées dans le forum Zcash. Nous recueillerons les commentaires de la communauté jusqu’au vendredi 10 septembre. Participez au sondage à partir du lundi 27 septembre. Les instructions seront publiées sur le forum de la communauté Zcash.

Il n’y a d’autre instant que le présent. Plus tôt la communauté Zcash commencera sérieusement ce projet, plus tôt nous pourrons identifier les défis et les risques dans les implémentations, les résoudre et commencer à entendre directement les détenteurs de ZEC.