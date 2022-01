Donny van de Beek a-t-il enfin fait sa percée à Man United ? – Man United News et nouvelles sur les transferts

Il pourrait enfin y avoir de la lumière au bout du tunnel pour Donny van de Beek à Manchester United après la victoire serrée 1-0 d’hier contre Aston Villa.

Le Néerlandais n’a pas réussi à s’établir en tant que membre régulier de l’équipe première après sa signature en 2020 de l’Ajax, les fans poussant souvent des acclamations ironiques lorsqu’il obtient enfin des minutes sur le terrain.

L’espoir qu’il aurait plus d’occasions sous la direction du nouveau manager Ralf Rangnick semblait s’être estompé, mais le joueur de 24 ans a bien fait lorsqu’il a été amené pour Edison Cavani lors du match nul de la FA Cup hier soir et les commentaires d’après-match du manager suggèrent qu’il pourrait comprendre plus souvent à l’avenir.

« Le match contre Villa aujourd’hui a confirmé cela, que nous aurions besoin d’un minimum de trois milieux de terrain centraux », a déclaré Rangnick lors de la conférence de presse d’après-match.

«Et même avec ces trois milieux de terrain, nous avons eu des problèmes à certains moments du jeu pour contrôler le centre du terrain.

« À partir du moment où nous avons changé pour un diamant au cours des 20 dernières minutes, lorsque Donny est entré en jeu, à partir de ce moment-là, nous avons contrôlé le jeu, nous avons eu nos situations de contre-attaque.

« Malheureusement, nous n’avons pas pris les bonnes décisions dans le dernier tiers, donc si nous l’avions fait, nous aurions pu et dû marquer le deuxième but.

«Mais ce n’est pas si facile de contrôler le centre du terrain et en même temps d’impliquer nos ailiers et en même temps de jouer avec au moins un attaquant central.

« Pour contrôler et dominer le jeu, vous devez avoir la possession du ballon et tirer le meilleur parti de cette possession. »

« En tant qu’entraîneur, je suis toujours quelqu’un qui aime avoir le contrôle et qui veut plus de contrôle. C’est une question d’équilibre et nous devons encore nous améliorer dans ces moments-là.

Le contrôle est un domaine dans lequel United a constamment lutté ces derniers mois.

Le style simple de pass-and-go et l’énergie de Van de Beek sont sans doute exactement ce qui est nécessaire pour faire face à la situation.

Le problème pour Rangnick est peut-être de savoir comment l’intégrer sur le côté sans déséquilibrer le reste de l’équipe.

A cette occasion, c’est une formation en losange qui a fait l’affaire.

Une formation étroite en 4-3-1-2 peut être une autre solution, avec Van de Beek le plus avancé d’un milieu de terrain à trois, Bruno Fernandes devant lui au numéro 10 et des attaquants jumeaux menant la charge.

Quelle que soit la formation, l’admission de Rangnick que le match a prouvé que United avait besoin d’un milieu de terrain à trois doit être de bon augure pour les chances de Van de Beek à l’avenir.