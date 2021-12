Donny Van de Beek, avec un pied et demi hors de Manchester United

30/11/2021 à 20h27 CET

Artur Lopez

Le cauchemar de Donny Van de Beek à Old Trafford pourrait se terminer lors du prochain marché d’hiver de janvier. Selon The Telegraph, l’ajout de Ralf Rangnick en tant que manager par intérim de Manchester United déclenchera la vente de plusieurs footballeurs. L’entraîneur allemand profitera de la prochaine fenêtre de transfert pour peaufiner l’équipe, appliquant la maxime de « laisser sortir avant d’entrer ».

Les deux noms qui sont apparus sur la scène sont les siens milieu de terrain néerlandais, et celui de Doyen Henderson. Tous deux ont peu participé aux plans du précédent manager, Ole Gunnar Solskjaer, en ce début de campagne. Le gardien de but a une nouvelle fois perdu le titre au profit d’un David De Gea qui, dans sa splendeur maximale, éloigne tout débat sur le but de United.

Le gardien de but et le milieu de terrain voient tous deux une bonne sortie qu’ils recherchent avec impatience, dans le but d’ajouter des minutes et récupérer la place perdue dans leurs équipes respectives en Angleterre et aux Pays-Bas pour la Coupe du monde Qatar 2022. C’est leur atout, la bonne volonté de quitter le club. Cependant, le contrat des deux footballeurs expire à l’été 2025, il ne sera donc pas si facile de leur trouver un logement pour retrouver des sensations. A 24 ans, les deux joueurs doivent encore donner le meilleur d’eux-mêmes.

Van de Beek, seulement 60 minutes dans le Premier 2021/22

Donny Van de Beek accumule à peine 60 minutes réparties en quatre remplacements en Premier League, et 115 minutes supplémentaires en trois matchs disputés en Ligue des champions. Depuis sa signature pour les « Red Devils », il n’a jamais réussi à se faire une place dans l’alignement. La saison 2020/21 n’a accumulé que 509 minutes en Ligue anglaise, dilué encore plus en ce début de campagne 2021/22.

Pour sa part, Dean Henderson a eu la mauvaise fortune après avoir battu De Gea du titre l’année dernière. l’anglais est tombé blessé à la hanche alors qu’il allait jouer l’Euro 2020, ce qui s’est ajouté à une contagion par Covid-19 lui a fait du mal dans la course pour occuper le but de Manchester United dans la saison en cours.