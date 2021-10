Donny van de Beek demandera des assurances à Ole Gunnar Solskjaer sur le temps de jeu – Man United News And Transfer News

in

Après avoir montré sa frustration de ne pas avoir été choisi comme remplaçant contre Villareal hier, Donny van de Beek de Manchester United devrait exiger du club des éclaircissements sur son avenir.

Mike McGrath du Telegraph note qu’ayant été promis plus de temps de jeu cette saison par le manager Ole Gunnar Solskjaer, Van de Beek “a joué moins de minutes sur le terrain qu’à ce stade la saison dernière”.

McGrath écrit que le Néerlandais “cherchera des assurances sur sa position à Manchester United après que sa frustration de ne pas jouer ait débordé”.

Il ajoute que Van de Beek « s’attendait à plus de temps de jeu lors de sa deuxième campagne à Old Trafford, plutôt qu’à un match complet en Coupe de la Ligue et à un retrait à la mi-temps contre les Young Boys.

«Quand Ole Gunnar Solskjaer s’est tourné vers Fred et Jesse Lingard pour chasser un vainqueur contre l’équipe d’Unai Emery, Van de Beek a été consolé par ses collègues remplaçants Eric Bailly et Dean Henderson sur le banc avant de jeter son chewing-gum au sol avec colère.

“C’était un autre creux pour la signature de 35 millions de livres sterling de United de l’Ajax il y a un an, qui est inévitablement frustré de ne jamais gagner la confiance de Solskjaer dans les grands matchs et perd sa place dans l’équipe néerlandaise en conséquence.”

Alors que les choix de remplacement de Solskjaer ont sans doute été justifiés car Fred et Lingard ont tous deux joué un rôle dans le but vainqueur, la gestion par Solskjaer du joueur de 24 ans continue de dérouter la plupart des spectateurs, qui voient un milieu de terrain de classe mondiale constamment mis à l’écart.

Pour aggraver les choses, le milieu de terrain de United a été manifestement la zone la plus faible de l’équipe toute la saison et donc le fait qu’il ne soit toujours pas sélectionné ajoute une insulte à la blessure de l’ancien homme de l’Ajax.

Le journaliste du Telegraph note également qu'”il y avait de l’intérêt pour Van de Beek cet été, mais United a choisi de le garder au club, où il cherchait à jouer plus que ses quatre départs en Premier League la saison dernière après une année d’adaptation au football anglais .’

Il a également montré sa détermination et son engagement envers la cause en suivant un programme de conditionnement physique complet au cours de l’été pour améliorer son physique.

« Sa seule apparition en Premier League a été de cinq minutes en tant que remplaçant après que la victoire a été pratiquement assurée contre Newcastle United, avec Scott McTominay, Fred et Nemanja Matic tous apparemment plus haut dans l’ordre hiérarchique avant le match de ce week-end contre Everton, ” conclut McGrath.

Reste à voir comment Solskjaer et le club répondront aux demandes d’assurances de Van de Beek, et s’il est perçu comme passionné ou irritable.