Donny van de Beek déterminé à percer à Man United cette saison – Man United News And Transfer News

Donny van de Beek pourrait être une force avec laquelle il faut compter à Old Trafford cette saison.

La première campagne du Néerlandais au club a été extrêmement décevante et ses espoirs de terminer la saison en beauté avec son équipe nationale à l’Euro 2020 ont été anéantis lorsqu’il a subi une blessure à l’aine qui l’a exclu de la compétition.

Des rumeurs ont même commencé à circuler selon lesquelles Van de Beek en avait assez et cherchait à quitter United, mais selon ., rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité.

“Van de Beek n’a aucunement l’intention de quitter le club cet été et le club n’a pas suggéré qu’il aimerait qu’il quitte”, a déclaré le journaliste Adam Crafton.

“Toutes les parties espèrent que la deuxième saison sera beaucoup plus réussie.”

Crafton rapporte que le joueur de 24 ans a fait des efforts extraordinaires cet été pour améliorer ses chances de s’établir en tant que membre régulier de la première équipe de United.

“Van de Beek a clairement indiqué qu’il voulait améliorer son physique avant sa deuxième saison dans le football anglais. Il est retourné dans son village natal de Nijkerkerveen, à 45 minutes de route d’Amsterdam, et a élaboré un plan pour gagner de la masse musculaire.

« Van de Beek a fait appel à FysioConcept, un centre d’entraînement spécialisé d’élite à Amsterdam, où il a suivi un plan de nutrition personnalisé et des séances d’entraînement basées sur le poids. »

Apparemment, les séances ont payé.

“Vous n’avez pas besoin d’être un expert en fitness pour voir que Van de Beek a amassé un cadre plus grand”, explique Crafton.

“Après sa première apparition de pré-saison contre Brentford cette semaine, dans laquelle il portait le brassard de capitaine, son coéquipier Harry Maguire a taquiné Van de Beek en écrivant sur Instagram:” N’étirez pas ce brassard “, qui semblait être un référence au gain musculaire visible du Néerlandais.

“Les joueurs de Manchester United parlent en privé d’un joueur qui semble plus robuste et confiant sur le terrain d’entraînement.

“Une source proche de Van de Beek a déclaré à . cette semaine que” une faim et un feu “brûlent chez le joueur pour se hisser au niveau de United.”

Les nouveaux niveaux de condition physique et de détermination seront une bonne nouvelle pour le patron de United, Ole Gunnar Solskjaer, en particulier comme le note Crafton, puisque l’intention cette saison est de passer à une formation 4-3-3 plus offensive plutôt que d’utiliser le double pivot de Scott McTominay. et Fred.

Cela signifie, en principe au moins, qu’il reste un poste de milieu de terrain à gagner pour lequel le Néerlandais est qualifié. Il peut jouer aux côtés de Bruno Fernandes et Paul Pogba, plutôt qu’à la place de l’un ou l’autre d’entre eux.

Crafton note qu’il est tout aussi important que “le personnel d’entraîneurs de United doit également lui donner plus d’opportunités de développer une forme de forme”.

Si tout se passe comme prévu, Donny van de Beek pourrait être comme une nouvelle recrue à Manchester United cette saison, et de classe mondiale en plus.