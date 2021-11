Donny van de Beek et Anthony Martial: les stars de Manchester United reconsidèrent leur avenir – Man United News And Transfer News

Les stars de Manchester United, Donny van de Beek et Anthony Martial, reconsidéreraient leur avenir au milieu de l’arrivée prévue de Ralf Rangnick.

Le tacticien allemand serait en route pour Old Trafford en tant que manager par intérim jusqu’à la fin de la saison, date à laquelle il occuperait ensuite un poste de conseiller pendant deux ans supplémentaires.

Selon ESPN, Van de Beek et Martial sont prêts à attendre de voir ce que Rangnick leur réserve avant de décider de leur avenir à long terme au club.

Cela signifie qu’ils ne chercheront pas immédiatement à partir dans la fenêtre de transfert de janvier, ce qui était une possibilité réelle si Ole Gunnar Solskjaer était toujours aux commandes.

Il est entendu que Michael Carrick a rappelé à l’équipe actuelle de United que tout le monde a désormais une « table rase » après le départ du légendaire Norvégien.

La préférence de Van de Beek et Martial est de rester à Manchester et d’avoir du temps de jeu et ne cherchera à faire bouger les choses que s’ils sont trop souvent exclus du onze de départ.

L’inclusion par Carrick de la paire talentueuse contre Villareal les a encouragés à penser qu’il pourrait encore y avoir un avenir pour eux à Old Trafford après tout.

Van de Beek et Martial sont les favoris des fans et donc si Rangnick peut tous les deux s’adapter et tirer, il sera également rapidement du bon côté des supporters.

Le jeune Néerlandais a eu du mal à obtenir de nombreuses minutes sous Solskjaer, à tel point que personne n’allait le blâmer s’il choisissait de partir.

L’exclusion de Van de Beek a déconcerté les fans car ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi United lui avait déboursé autant d’argent s’il n’allait pas être un acteur clé.

Martial a gravement perdu sa forme, mais un nouveau manager pourrait le voir revenir à son meilleur niveau et il est sûr de dire que s’il est en forme, alors il est suffisamment talentueux pour être impliqué dans le onze de départ.

Il sera intéressant de voir qui Rangnick aime et n’aime pas dans l’équipe de Manchester United dans l’ensemble, mais il serait surprenant qu’il n’évalue aucun des joueurs susmentionnés.