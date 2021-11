Donny van de Beek et Dean Henderson devraient être vendus dans la fenêtre de janvier – Man United News And Transfer News

Avec la fenêtre de transfert de janvier dans moins de cinq semaines et un nouveau manager sur le point de prendre les rênes de Manchester United, l’attention se tourne déjà vers la question de savoir si des fonds seront disponibles pour l’amélioration de l’équipe.

Le parrain du gegenpress, Ralf Rangnick, devrait prendre son poste par intérim de patron de United sous peu et suite à l’acquisition de Cristiano Ronaldo, Raphael Varane et Jadon Sancho cet été, il semble peu probable qu’il y ait beaucoup de disponible pour lui dans le transfert minou.

Ainsi, selon Mike McGrath du Telegraph, « Manchester United cherchera à décharger les joueurs avant d’envisager des arrivées dans leur équipe dans la fenêtre de transfert de janvier ».

Le journaliste affirme que ‘Donny van de Beek et Dean Henderson, qui n’ont pas joué beaucoup cette saison, seront pris en compte pour des mouvements qui permettraient à Rangnick de rafraîchir une équipe qui est tombée au milieu de la table.

« Jesse Lingard est plus susceptible de partir en transfert gratuit à la fin de la saison. »

Il semblerait certainement vrai que Lingard pourrait voir le reste de son contrat. Un journaliste du même point de vente a tweeté qu’il pourrait profiter d’une renaissance à United sous Rangnick car il est un joueur bien adapté au type de jeu de haute pression que joue l’Allemand.

Je soupçonne qu’il y a de fortes chances que nous voyions beaucoup plus de Jesse Lingard à l’avenir. Les pourparlers contractuels s’étaient effondrés mais je peux voir Rangnick faire bon usage de lui. Soyez intéressant de voir comment celui-ci se développe #mufc – James Ducker (@TelegraphDucker) 25 novembre 2021

De plus, avec seulement six mois restants sur son contrat, United ne serait pas en mesure d’exiger beaucoup d’indemnités de transfert pour le diplômé de l’académie.

La suggestion que Van de Beek sera vendue à ce stade est curieuse. Du point de vue du joueur, c’est une table rase et une opportunité de décrocher enfin une place régulière dans la première équipe après avoir été peu apprécié par Ole Gunnar Solskjaer.

Du point de vue du club, cela n’a pas non plus de sens de vendre le Néerlandais maintenant.

Comme Lingard, Paul Pogba entame également les six derniers mois de son contrat et Van de Beek est un remplaçant de qualité en cas de départ. Son acquisition en premier lieu était en partie parce qu’on s’attendait à ce que le Français soit vendu.

Peut-être plus important encore, le refus de Solskjaer de donner des minutes au joueur de 24 ans a vu sa valeur marchande chuter d’un maximum de 55 millions d’euros en décembre 2019 à seulement 25 millions d’euros maintenant.



McGrath ne révèle pas les raisons et/ou les sources de son affirmation selon laquelle le Néerlandais est sur le point d’être vendu. Peut-être s’agit-il d’un cas où le club et le joueur réduisent leurs pertes. Mais cela semble avoir peu de sens.

La vente d’Henderson, en revanche, a plus de logique. Sa valeur de marché de 22 millions d’euros est similaire à celle de Van de Beek, mais est à son apogée, et raisonnable pour un gardien. La forme redécouverte de David de Gea a laissé l’Anglais réchauffer le banc et donc à moins d’une blessure au premier, une décision pour ce dernier pourrait être dans l’intérêt de tous.



Il reste à voir si le type de fonds levés grâce à ces ventes sera suffisant pour que Rangnick puisse se renforcer dans d’autres domaines. Ce ne serait pas une manœuvre facile dans le meilleur des cas, encore moins dans une fenêtre de janvier post-Covid.