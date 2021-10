Donny van de Beek et Eric Bailly cherchent des assurances sur leur avenir au club – Man United News And Transfer News

Les joueurs de Manchester United Eric Bailly et Donny van de Beek cherchent à obtenir des assurances sur leur position au sein du club après ne pas avoir comparu lors des derniers matches et pensant avoir été exilés du onze de départ.

L’international néerlandais Van de Beek n’a commencé que quatre matches de Premier League depuis son arrivée en 2020 et n’a fait qu’une seule apparition en championnat cette saison jusqu’à présent.

Bailly a cependant fait des apparitions régulières sur le banc la saison dernière, mais n’a pas eu d’impact dans toutes les compétitions cette saison, apparaissant une fois lors de la défaite de la Coupe Carabao contre West Ham United depuis le banc.

Les deux joueurs sont désormais préoccupés par leur temps de jeu et chercheront à obtenir des assurances sur leur position au sein du club à l’avenir.

Selon The Sun, le défenseur de 27 ans était incroyablement contrarié de ne pas commencer contre Leicester après que Harry Maguire n’était clairement pas en forme, mais a quand même obtenu le feu vert alors que Raphael Varane est resté sur la touche.

Depuis lors, la forme de Maguire a été remise en question et les gens se demandent s’il s’est complètement remis de la blessure qui l’a empêché d’entrer pendant quelques semaines.

La star ivoirienne a signé un nouvel accord en avril qui dure jusqu’en 2024 et sera confuse par le manque de départs, en particulier dans les compétitions de coupe et la Ligue des champions.

C’est une autre histoire pour Van de Beek qui a complètement perdu sa place dans l’équipe internationale et c’est quelque chose qui est assez préoccupant pour le joueur avec la Coupe du monde qui approche l’année prochaine.

Au départ, c’est une blessure qui l’a tenu à l’écart des Championnats d’Europe, mais sans place dans le onze de départ de Man United, il devient compliqué de reprendre sa place pour son équipe internationale.

De nombreux rapports affirment que le joueur souhaite quitter le club et avec l’intérêt d’équipes telles que l’Inter Milan, Everton et de nombreux autres clubs européens, il semble certain qu’une sortie en janvier aura lieu à moins que quelque chose ne change au préalable.

C’est une situation qui concernera les fans de United, qui seront déconcertés par le manque de temps de jeu pour le joueur, surtout après des performances épouvantables des options actuelles.

Le joueur étant désormais considéré comme exilé de l’équipe, d’autres inquiétudes commenceront à augmenter si Paul Pogba finit par partir, qui a un contrat jusqu’à la fin de la saison.