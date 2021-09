Donny van de Beek explique pourquoi Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho et Marcus Rashford ont été snobés par son équipe à cinq de Manchester United

Donny van de Beek aura haussé les sourcils lorsqu’il aura choisi son équipe de Manchester United à cinq.

C’est parce qu’il n’y avait pas de place pour Jadon Sancho, Marcus Rashford et la légende du club Cristiano Ronaldo.

Peu de gens laisseraient le grand Ronaldo hors de n’importe quelle équipe, mais Van de Beek a

Le Néerlandais n’a pas les moments les plus faciles à Old Trafford et il peut maintenant obtenir plus de bâton pour sa réponse lorsqu’il est interrogé sur ses coéquipiers

Lorsqu’on lui a demandé qui ferait son équipe à cinq des Diables rouges, Van de Beek a déclaré à la chaîne YouTube de Rio Ferdinand FIVE : « C’est une bonne question.

“Je pense que je choisirais Raphael [Varane]. Je suis aussi un grand fan de Juan.

« Il faut choisir Bruno [Fernandes], car il marque beaucoup de buts et beaucoup de passes décisives. Je choisirais Luke Shaw et Nemanja Matic également.

Il y a eu quelques surprises dans le Man United XI de Van de Beek (en bas à droite)

Expliquant sa décision, Van de Beek a ajouté : « Je pense que cette équipe gagnerait.

“Nous avons tellement de joueurs, je dois prendre une décision tactique – les meilleurs joueurs ne gagnent pas toujours, l’équipe gagne.”

Cela témoigne de la profondeur de la qualité de Man United que de tels grands noms ont été laissés de côté par Van de Beek.

Mais la dure réalité est que le joueur de 24 ans a du mal à s’imposer depuis son arrivée à Old Trafford il y a un an.

L’homme de 35 millions de livres sterling n’a pas du tout figuré pour Man United cette saison

Et la nouvelle signature de Ronaldo est une “mauvaise nouvelle” pour la carrière de Van de Beek, a récemment admis l’agent du Néerlandais.

“Cristiano est arrivé vendredi, ce que nous savions être une mauvaise nouvelle pour nous”, a déclaré Guido Albers.

“[Paul] Pogba joue à gauche, et avec l’arrivée de Cristiano, cela signifie un autre joueur supplémentaire au milieu de terrain avec Pogba qui s’éloigne de la gauche.

