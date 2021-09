Donny van de Beek: l’agent parle du traitement et de l’avenir de Manchester United – Man United News And Transfer News

in

L’agent de Donny van de Beek, Guido Albers, a tenté de clarifier quelque peu l’air après que certains fans de Manchester United aient été mécontents de ses commentaires.

Bien que cette fois-ci, il ait parlé en détail et que ses citations n’aient pas été sorties de leur contexte, il s’agit au mieux d’un avertissement voilé de la part du représentant.

Van de Beek était la signature estivale la plus chère de 2020 pour United, mais Ole Gunnar Solskjaer ne l’a pas utilisé autant que certains l’auraient souhaité.

De nombreuses plaintes ont été déposées contre le partenariat Fred et Scott McTominay au milieu de terrain, mais le légendaire Norvégien est resté avec la paire.

Étant donné que Bruno Fernandes était également indétrônable, les supporters ont eu du mal à comprendre pourquoi Van de Beek avait été signé en premier lieu.

Selon TalkSport, Albers a déclaré : « Donny est heureux que le club ait autant confiance en lui.

«Mais la saison dernière a été vraiment douloureuse parce qu’il n’a pas beaucoup joué. Il était prêt pour ça. C’est une question de choix et de timing, il faut accepter. Il a signé un contrat de six ans, mais il veut jouer.

« Au cours des dernières semaines, il a montré qu’il était prêt pour la nouvelle saison et il a montré ce que le club aime voir. On verra donc dans les prochains mois si le club l’utilisera ou non.

« J’espère qu’ils l’utiliseront, sinon nous devons trouver d’autres solutions. Mais je ne pense pas que ce soit nécessaire.

« Dans les prochains mois, il sera plus clair que Donny peut être un très bon joueur de Man United et faire plaisir aux fans qui le soutiennent tout le temps. Il réussira.

« Il est patient. C’est un bon gars. Le problème, c’est que l’environnement n’est plus patient. Les gens qui écrivent sur lui ne connaissent pas l’histoire, ils écrivent tous leur propre histoire. C’est 2021.

« À la fin, il veut jouer, mais il doit accepter qu’il devra être plus patient qu’il ne voulait l’être.

«Ce n’est pas le genre de gars qui fait des choses folles et qui change de mentalité. Je pense que tout le monde appréciera ses qualités dans les prochains mois.

« Les entraîneurs ne feront jamais ça [guarantee minutes]. Donc non, il n’obtiendra aucune garantie et je pense que c’est juste. Les entraîneurs doivent faire leur travail et les joueurs doivent faire leur travail.

“En fin de compte, si vous en avez l’occasion et que vous obtenez les minutes, vous êtes en forme et vous jouez bien, vous êtes responsable de votre propre carrière.

« Il ne cherche pas de garanties. Il travaille dur tous les jours et s’il en a l’occasion, il tentera sa chance.

Il est clair qu’Albers a un peu fait marche arrière et s’est assuré de ne rien dire qui puisse être sorti de son contexte ou considéré comme offensant pour le club.

Cependant, il a tenu à dire que lui et son client chercheront ailleurs si la situation de Van de Beek ne change pas.

C’est une déclaration juste dans un certain sens, mais peut-être que le moment n’est pas le meilleur, étant donné que l’équipe n’a joué que trois matchs et que ce n’est pas une véritable mesure de l’importance ou de l’insignifiance d’une personne au cours de la saison.