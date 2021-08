Donny Van de Beek: le milieu de terrain néerlandais désireux de faire ses preuves à Manchester United cette saison – Man United News And Transfer News

in

Donny Van de Beek a été décrit comme un “homme en mission” selon The Telegraph.

L’international néerlandais est prêt à faire ses preuves à Old Trafford et à intégrer la première équipe de Man United.

Après une première saison amèrement décevante où il n’a réussi à commencer que quatre matchs de Premier League, le joueur de 24 ans est impatient d’avoir un impact.

En raison d’une blessure à l’aine, Van de Beek a été exclu de l’équipe néerlandaise pour le Championnat d’Europe 2020.

Il est immédiatement parti en vacances de deux semaines pour se vider la tête et recharger ses batteries et est revenu avec l’intention de s’assurer qu’il était bien mieux équipé pour faire face au rythme et à la physionomie de l’élite anglaise.

Par la suite, les images d’un nouveau Van de Beek plus imposant physiquement ont fait sensation parmi les fans de United.

Le milieu de terrain a travaillé dur en pré-saison et s’est considérablement renforcé.

💪 Donny van de Beek a travaillé au gymnase pendant l’été #MUFC pic.twitter.com/rqeH6kFB6Y – Man United News (@ManUtdMEN) 6 août 2021

Ses séances en milieu de matinée impliquaient une heure de travail intensif au gymnase pour améliorer la force et la stabilité du tronc grâce à des poids et à d’autres exercices adaptés à ses besoins.

Le Néerlandais a suivi un plan de nutrition strict.

Richard Hawkins, responsable de la performance du club, le docteur Steve McNally et le kiné en chef Robin Sadler, qui superviseraient le processus, seraient restés en contact régulier.

Poste et rôle

Van de Beek est un milieu de terrain polyvalent et joue à plusieurs postes au milieu de terrain.

Avec Solskjaer qui aurait choisi de jouer un 4-3-3 plus offensif plutôt qu’une formation 4-2-3-1, le joueur de 24 ans peut bénéficier de ce changement.

Kieran McKenna dit à Van de Beek de monter plus haut lorsque United a le ballon. #mufc a commencé en 4-2-3-1 mais plus en 4-3-3 quand ils ont le ballon, avec Matic qui tient. Dépassé Everton jusqu’à présent. – Samuel Luckhurst (@samuellluckhurst) 7 août 2021

Lors du récent match amical de pré-saison contre Everton, Van de Beek a réalisé une performance de la plus haute qualité aux côtés de Nemanja Matic et Bruno Fernandes dans un trio de milieu de terrain.

L’avenir de Paul Pogba reste incertain.

Si le Français quitte le club cet été, United possède déjà un remplaçant de qualité à Van de Beek, qui peut s’intégrer directement dans l’équipe.

Élégant sur le ballon, il possède une vision et un mouvement d’élite pour faciliter la montée en puissance.

Le Néerlandais cherchera désespérément à percer les plans d’Ole Gunnar Solskjaer et à marquer son autorité sur le côté.