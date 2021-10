Donny van de Beek: les experts dénoncent la situation actuelle de la star de Manchester United – News 24

Les experts Ian Wright et Paul Ince ont déchiré Manchester United et Ole Gunnar Solskjaer pour la situation actuelle de Donny van de Beek au club.

Le jeune milieu de terrain a eu du mal à percer dans le onze de départ depuis sa signature à l’été 2020 et certains pensent qu’il est maltraité.

Selon Football365, Ince a déclaré : « Si je vais acheter un joueur, un joueur de haut niveau de l’Ajax, la première chose que je vais dire est : ‘Est-ce que je vais jouer ? Où me voyez-vous m’intégrer, dans le système, dans l’équipe ?

« En tant que manager, vous avez deux choix : vous pouvez dire la vérité ou ne pas dire la vérité.

« D’après ce que je vois depuis un an et demi, il n’a pas dit la vérité à Donny, il n’a pas eu de temps de jeu. Il a 35 millions de livres sterling assis sur le banc.

«Je peux lever les mains si je suis sur le banc et que l’équipe gagne et joue bien.

« Tu ne peux pas me dire que Fred et [Scott] McTominay joue bien semaine après semaine, et même [Paul] Pogba parce qu’ils ne le sont pas.

«Mais il semble les jouer tout le temps, et je suis assis là à les regarder jouer, je serais livide.

« Il a été professionnel, il a tout fait par le livre.

« Ole est sorti en disant qu’il faisait partie de mes plans, évidemment, il ment de manière flagrante, il doit déménager en janvier pour le bien de sa carrière. »

Selon le Daily Express, Wright a déclaré : « À ce stade, je ne l’ai pas vu jouer trois matchs sur le spin pour Man United.

«Ça a mal tourné. Il doit sortir de là car cela ne fonctionnera pas pour lui à Man United.

« Il n’aura pas l’opportunité de jouer et il devrait jouer car c’est un joueur fantastique.

«La façon dont l’Ajax joue avec son football de possession, la façon dont il a grandi dans cette académie de l’Ajax, sachant comment faire des mouvements avec une équipe capable de continuer à tenir le ballon pour qu’il puisse faire ses mouvements.

« C’est totalement différent de la façon dont Man United jouerait.

« C’est déroutant pour moi qu’il soit allé à Man United parce que ce n’est pas comme s’ils allaient changer la façon dont ils jouent pour que Donny van de Beek joue. La signature était erronée.

Van de Beek n’impressionne apparemment pas Solskjaer et son équipe pour une raison ou une autre, même les fans étant divisés sur les capacités du joueur.

Certains pensent que le talentueux Néerlandais devrait faire plus au milieu de terrain et plus régulièrement afin de rompre le partenariat préféré de Scott McTominay et Fred.

D’autres pensent que Van de Beek est meilleur que les deux joueurs susmentionnés et mérite de commencer devant eux sur cette base.

Les fans sont même divisés sur l’endroit où il peut jouer, certains affirmant qu’il a été signé comme remplaçant de Bruno Fernandes dans le rôle de milieu de terrain offensif et a juste eu de la malchance que le magicien portugais ne soit presque jamais fatigué ou blessé.

D’autres pensent qu’il est plus polyvalent, car ses jours avec l’Ajax l’ont amené à jouer toutes les positions possibles au milieu de terrain.

Quoi qu’il en soit, Van de Beek est le seul joueur que Solskjaer a vraiment « gelé », donc quelles que soient ses raisons, ce doit être une grande.