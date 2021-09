Donny van de Beek: les fans de Manchester United exigent plus après la défaite de West Ham – Man United News And Transfer News

Les fans de Manchester United ont rapidement félicité Donny van de Beek malgré la défaite décevante contre West Ham, certains exigeant même qu’Ole Gunnar Solskjaer le fasse jouer davantage.

L’ancien homme de l’Ajax était l’un des rares joueurs à avoir vraiment profité de cette rare opportunité et à donner à son manager de quoi réfléchir.

Van de Beek était infatigable, progressif et précis dans ses tacles dans ce qui était une démonstration dynamique contre les hommes de David Moyes.

United a perdu 1-0 et on pourrait même affirmer que le talentueux Néerlandais (et Alex Telles) étaient en faute pour le but, mais tout ce qu’il a fait était digne d’éloges.

Il sera intéressant de voir si Solskjaer donnera bientôt à Van de Beek un autre départ, mais il est clair de voir ce que veulent les fans.

J’ai été impressionné par Donny van de Beek ce soir. Il avait l’air plus confiant et un bien meilleur joueur que ce que nous avons vu jusqu’à présent de sa carrière à Man United En espérant en voir plus et commencer à passer à un autre niveau – Aidan Walsh (@AidanWalshMUFC) 22 septembre 2021

Van De Beek a été bien rangé. Passant beaucoup en avant aussi. Baller. – Kam #8🏁 (@Culturecams) 22 septembre 2021

J’espère que cette performance de Donny Van De Beek ne passe pas sous le radar – Trey (@UTDTrey) 22 septembre 2021

Je me fiche de ce que les gens disent, Donny van de Beek est un joueur sérieux et doit jouer plus. pic.twitter.com/Jm1dwJjcCU – UnitedReds (@UnitedRedscom) 22 septembre 2021

Fred ne devrait plus jamais commencer devant Donny Van de Beek. — Ellis. (@EIIisBurner) 22 septembre 2021

Résultat mis à part, voici un tweet d’appréciation de Donny van de Beek. pic.twitter.com/2YAy1UoXx6 – utdreport (@utdreport) 22 septembre 2021

Fred et Scott McTominay semblent être la combinaison de milieu de terrain préférée de Solskjaer et cela signifie que Van de Beek a eu très peu d’occasions d’impressionner.

L’hypothèse est que le légendaire Norvégien veut une salle des machines combative et solide afin d’avoir la bonne base pour que ses attaquants plus haut puissent s’exprimer avec liberté.

Ce soir, Van de Beek a montré qu’il pouvait être exactement ce dont Solskjaer avait besoin et ce sera une surprise s’il n’obtient pas plus de minutes à partir de maintenant.