Donny van de Beek: Manchester United a fixé les conditions d’un transfert potentiel – Man United News And Transfer News

L’avenir de la star de Manchester United, Donny van de Beek, semble incertain, mais peut-être pas pour longtemps, du moins selon quelques journaux nationaux.

Selon The Mirror, la décision de Van de Beek de quitter son ancien agent Guido Albers et de s’associer avec le nouvel agent Ali Dursan s’est potentiellement retournée contre elle.

En effet, Dursan ne peut pas obtenir de mandat pour représenter le jeune Néerlandais sans la permission d’Albers et ce dernier a refusé de libérer le joueur d’un contrat contraignant qui ne prendra fin avant l’été.

Un initié néerlandais a déclaré au Mirror : « Il est très difficile de voir comment Van de Beek peut se déplacer dans cette fenêtre. Dursan ne peut pas obtenir un mandat pour conclure un accord car Donny est toujours sous contrat pour être représenté par l’agence d’Albers.

« Cet accord de deux ans n’expire qu’à la fin de la saison. Donc, à moins que quelque chose ne change, le joueur restera à Manchester.

Il est entendu que Newcastle garde un œil sur Van de Beek.

Selon ESPN, Van de Beek garde toujours sa porte ouverte pour un déménagement ce mois-ci malgré le fait que Ralf Rangnick l’ait rassuré qu’il obtiendrait des minutes.

Le patron allemand a clairement indiqué qu’il espérait garder l’ancien homme de l’Ajax au moins jusqu’à l’été.

Van de Beek serait prêt à rester à Old Trafford et United écoutera ses agents concernant toute offre entrante, mais uniquement si des offres de prêt couvrant l’intégralité de son salaire et des frais de prêt sont faites.

Les Red Devils n’annuleront cependant aucune décision de Rangnick concernant l’avenir de son joueur.

Le Telegraph confirme ce que le Mirror a dit en ce qui concerne l’intérêt de Newcastle pour Van de Beek, mais va encore plus loin en disant qu’il est «probable» qu’ils testent les eaux.

On pense que Newcastle souhaite signer un milieu de terrain, mais uniquement en prêt, ce qui semble convenir à United et aux désirs du joueur.