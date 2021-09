Donny van de Beek s’exprime sur l’avenir de Manchester United – Man United News And Transfer News

in

Donny van de Beek a parlé de son avenir à Manchester United.

Le milieu de terrain signé a rejoint le club depuis l’Ajax en 2020 et s’est montré prometteur en marquant lors de ses débuts en compétition contre Crystal Palace lors du match d’ouverture de la saison.

Cependant, il a fait peu d’apparitions lors de sa première saison, commençant seulement quatre matchs de Premier League.

Sa position au club a été entourée de controverses récemment, car son agent a critiqué Ole Gunnar Solskjaer pour ne pas lui avoir donné plus de temps de jeu et ne pas l’avoir laissé entrer dans la fenêtre de transfert.

Dans une récente interview avec la légende de United Rio Ferdinand, Van de Beek a semblé positif en parlant de son avenir au club.

« Ole m’a dit : ‘d’après ce que je vois à l’entraînement… je vois un Donny différent maintenant.’ Il était vraiment positif à mon sujet. Et je dois lui faire confiance », a-t-il déclaré sur le podcast Vibe with Five.

Rafraîchissant de s’asseoir avec @donny_beek6 sur #VibeWithFive aujourd’hui… état d’esprit positif, plans pour jouer, qu’il soit n°6 ou n°8 et l’avenir à Man United ! Grand respect pour venir frère 🤝 #MUFC 🎙 https://t.co/PKYejzJkaR pic.twitter.com/G4G1IUiryg – Rio Ferdinand (@rioferdy5) 6 septembre 2021

Le Néerlandais a ajouté : « S’il n’avait pas besoin de moi, il m’aurait laissé partir. Je pense qu’il a des projets pour moi. J’espère qu’un jour je pourrai montrer aux gens ce que je peux faire.

Parlant de l’endroit où il s’intègre le mieux au sein de l’équipe, Van de Beek a déclaré : « C’est vraiment difficile à dire car cela dépend de la façon dont vous jouez en équipe. Je pense que la façon dont nous jouons, pour moi, la meilleure position est en tant que numéro 6 ou 8. »

Le joueur de 24 ans a été pressé de s’adapter pour jouer dans la ligue anglaise et a insisté sur le fait que l’expérience qu’il a acquise au cours de la dernière année lui sera très utile pour aller de l’avant.

“Il [Solskjaer] peut voir que j’ai maintenant une expérience d’un an ici en Angleterre. S’il me voit maintenant et au début, il voit une grande différence. Je m’entraîne très dur tous les jours.

La star de United a été exclue de jouer pour son pays pendant l’Euro en raison d’une blessure, mais dit qu’il est plus fort maintenant.

« Je me sens bien. Je suis en forme, donc j’espère pouvoir montrer aux gens que je me suis beaucoup amélioré.

Van de Beek espère avoir fait assez sur le terrain d’entraînement pour prouver qu’il a ce qu’il faut pour apparaître dans le onze de départ de Solskjaer plus souvent que l’an dernier.