Donny van de Beek s’ouvre après la tentative d’Everton d’un accord de dernière minute

Le milieu de terrain de Manchester United, Donny van de Beek, a entamé des discussions avec Ole Gunnar Solskjaer après avoir raté un transfert à Everton.

Le meneur de jeu néerlandais a déménagé à United pour environ 36 millions de livres sterling l’été dernier alors que les Red Devils se précipitaient pour le débarquer de l’Ajax.

Après avoir joué aux Pays-Bas, certains s’attendaient à ce que Van de Beek fasse de même en Angleterre, mais ce n’est pas encore arrivé pour lui.

Le joueur de 24 ans n’a commencé que quatre matchs de Premier League pour United la saison dernière, et avec 15 apparitions en remplacement, il n’a joué que dans la moitié des matchs de championnat de United.

Un but, une passe décisive. 18 millions de livres sterling par but de contribution en Premier League. Ce n’est pas ce à quoi les fans de United s’attendaient lorsque Van de Beek a rejoint.

Van de Beek n’a même pas joué une minute d’action en Premier League cette saison, et Everton a bloqué un dernier coup pour lui la semaine dernière selon Algemeen Dagblad.

Maintenant, s’adressant à FIVE, Van de Beek a admis qu’il avait parlé au patron Ole Gunnar Solskjaer et qu’il voulait garder le milieu de terrain à Old Trafford.

Photo de James Williamson – AMA/.

Everton a été repoussé car Solskjaer a suggéré qu’il voyait un nouveau Van de Beek à l’entraînement – ​​mais peut-être que les Toffees devraient encore tenter un autre accord en janvier si ses minutes ne s’améliorent pas.

“J’en ai parlé avec le manager et avec le club”, a déclaré Van de Beek. “Et ils étaient clairs sur le fait qu’ils voulaient que je reste ici, le manager était vraiment positif à mon sujet et il a dit ‘J’ai besoin de toi et je veux te garder ici’.

“Oui, c’est difficile parce que je n’ai pas joué une minute dans la ligue, mais il a dit” ce que je vois tous les jours à l’entraînement, je vois un Donny différent maintenant ” – il était vraiment positif à mon sujet, et je me sens bien, Je suis en forme, alors j’espère pouvoir montrer aux gens que je me suis beaucoup amélioré maintenant », a-t-il ajouté.

Photo de Matthew Ashton – AMA/.

