Donny van de Beek veut changer de Barcelone – rapport

Après la décision de dernière minute de Georginio Wijnaldum de repousser le FC Barcelone, les Catalans sont à la recherche d’un nouveau milieu de terrain. On dit que de nombreux milieux de terrain ont été proposés au club, et l’un des plus grands noms est Donny van de Beek de Manchester United.

Van de Beek est un coéquipier de Wijnaldum de l’équipe nationale néerlandaise et connaît bien Ronald Koeman. Il connaît également Frenkie de Jong de Barcelone de l’équipe nationale et leur temps ensemble à l’Ajax.

Bien que cette familiarité puisse l’aider au Camp Nou, il est entendu que les Catalans sont sur le point de rejeter l’offre, même si Van de Beek souhaite la rejoindre.

La raison? Il n’est pas le bon type de milieu de terrain que Barcelone veut. Le club est à la recherche d’un type de joueur box-to-box qui peut aider grandement à la défense. Alors que Van de Beek peut faire un peu de tout, et a une bonne passe et un bon contrôle, il semble que Barcelone recherche un autre type de milieu de terrain.

Ce n’est pas la première fois que Van de Beek est lié à Barcelone. L’année dernière, il y avait eu des rumeurs selon lesquelles il se joindrait également à lui, bien que rien ne se soit bien sûr passé. Il serait mécontent de son rôle à United, ce qui signifie qu’une décision pourrait potentiellement être envisagée – au moins un jour.

D’un autre côté, aucune décision n’a été prise et Barcelone est toujours à la recherche d’un milieu de terrain.