Donny van de Beek veut être transféré de Manchester United si l’exil se poursuit avec Barcelone, Everton et Newcastle liés à un meneur de jeu en disgrâce

Donny van de Beek veut quitter Manchester United en janvier à moins que sa situation de jeu ne change, a révélé Fabrizio Romano.

Signé pour 40 millions de livres sterling en 2020, le Néerlandais a été une figure périphérique à Old Trafford avec Ole Gunnar Solskjaer apparemment peu convaincu par ses capacités.

GETTY

Le transfert de Van de Beek à United s’est avéré être un désastre

Il n’a joué que 16 minutes d’action en Premier League cette saison – un total remarquablement bas étant donné qu’il y a eu 11 matchs jusqu’à présent cette campagne – et a également été retiré de l’équipe nationale des Pays-Bas en raison de son manque d’action.

Il a été aperçu en train de jeter son chewing-gum au sol dans les tribunes lors d’une victoire en Ligue des champions contre Villarreal, et ce qui est plus frustrant pour le joueur, c’est qu’un prêt à Everton l’été dernier a été bloqué par le club.

Sans surprise, des rapports suggèrent qu’il forcera sa sortie en janvier s’il continue d’être un joueur partiel et que The Toffees, Newcastle et Barcelone ont tous été liés à un swoop à la fin de l’année.

Le journaliste de confiance des transferts, Romano, a maintenant fait le point sur l’avenir du joueur de 24 ans.

.

Beaucoup se sont demandé pourquoi United avait acheté Van de Beek en premier lieu

S’exprimant sur le podcast Vibe with Five de RIo Ferdinand, Romano a déclaré: « La situation est toujours la même et voyons si quelque chose change sur le terrain dans les semaines à venir, mais pour le moment, son plan est de partir.

« Il aime Man United mais il va partir si la situation continue parce qu’il veut jouer.

Interrogé sur les clubs intéressés, Romando a ajouté : « Beaucoup de clubs.

« C’est vrai qu’Everton le voulait et ils sont toujours intéressés, voyons si Newcastle est intéressé mais je sais qu’ils veulent un milieu de terrain créatif.

.

La carrière de Van de Beek a stagné à Man United

« Aussi des clubs espagnols. Il y a de l’intérêt de la part de l’Espagne mais ce n’est pas le Real Madrid, alors voyons voir.

Selon Voetball International, l’ancien milieu de terrain de l’Ajax a nommé un nouvel agent, Ali Dursun, pour l’aider à trouver un nouveau club et à démarrer sa carrière.

Les clients de Dursun incluent les stars de Barcelone Martin Braithwaite et Frankie de Jong, qui ont également joué avec Van de Beek pendant leur séjour à Amsterdam.

PARI SPÉCIAL – GAGNEZ NEWCASTLE, NORWICH CITY ET ASTON VILLA À 25/1