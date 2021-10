Donny van de Beek: Vous devez quitter Manchester United – Man United News And Transfer News

Il y a eu une vague d’excitation universelle lorsque Manchester United a signé Donny van de Beek. Un milieu de terrain ? Man United signait un vrai milieu de terrain capable de passer le ballon? Sortez le Cava les gars, il rentre à la maison.

Donc, dire que la carrière de Van de Beek à United jusqu’à présent a été décevante serait l’euphémisme du siècle et une chose est maintenant claire pour nous tous : Ole Gunnar Solskjaer ne considère en aucun cas Donny comme un joueur crucial et il n’a aucune véritable avenir à United, à moins que son ambition de carrière ne soit de réchauffer le banc à Old Trafford.

Les frustrations de Donny ont débordé lorsque Fred et Jesse Lingard ont affronté Villareal en UEFA Champions League cette semaine. Du chewing-gum a été jeté, Eric Bailly ressemblait à un grand frère essayant de consoler son jeune frère après qu’il n’ait pas été autorisé à sortir jouer avec ses potes. Pour la première fois, Donny déborde. Je vais être honnête, je ne peux pas lui en vouloir compte tenu des circonstances, mais vu que Fred a croisé Lingard qui a apporté la passe décisive au vainqueur de Cristiano Ronaldo, c’était une décision justifiée en ce qui concerne Solskjaer.

Quelques mots sur la situation de @Donny_beek6 maintenant et sa réaction frustrée après avoir été à nouveau laissé sur le banc #MUFC pic.twitter.com/EzSCoHE9Zh – United Peoples TV (@UnitedPeoplesTV) 30 septembre 2021

Pour Donny, je veux qu’il quitte United. J’ai toujours soutenu qu’il serait dans le meilleur intérêt de United de le garder. Gardez-le sur le banc, juste au cas où nous aurions des blessures, mais maintenant United est pour Donny ce que les cigarettes sont pour les adolescents – nous ralentissons sa croissance. Cela pourrait convenir au club, mais sur le plan personnel, je pense vraiment à Donny.

S’il avait agi différemment, de manière non professionnelle, avec colère, publiquement (son agent l’a fait pour lui), alors j’aurais peut-être moins d’empathie, mais Donny a travaillé dur, a gardé la tête baissée et n’a rien fait pour faire basculer le bateau. Plus que cela, il est vraiment impressionné par les camées qu’on lui a donnés. Solskjaer ne veut tout simplement pas le jouer, fin de l’histoire. Je ne sais pas pourquoi, étant donné qu’il ressemble à une meilleure option créative que Fred, mais je ne pense pas qu’Ole l’ait jamais voulu au club et je n’ai rien vu qui suggère le contraire.

Nous aimerions tous rien de plus que de voir Donny briller, retrouver sa forme Ajax et devenir un joueur crucial pour United, mais pour moi, ce navire a navigué lorsque Donny était tellement frustré qu’il ne pouvait plus se retenir après avoir été laissé sur le banc contre Villareal. United a signé un perler d’un baller à Donny mais au lieu de le laisser briller, nous ne lui avons même jamais donné l’opportunité et je préférerais maintenant voir Donny partir et réussir ailleurs que de continuer à laisser sa carrière bégayer indûment dans l’ombre à Old Trafford .