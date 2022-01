Donostia attend avec impatience la première de Rafinha

01/07/2022 à 20:07 CET

La Real Sociedad a besoin de savoir comment manger une victoire contre le Celta Pressée par ses mauvais résultats en Liga pour ne pas prolonger sa crise de victoires, la dernière réalisée à El Sadar il y a deux mois, alors que l’équipe galicienne, qui a réagi dans le tournoi de régularité, se présente avec la déception de son retrait de coupe. .

Les donostiarras arrivent motivés par leur qualification pour les huitièmes de finale de la Copa del Rey, après avoir gagné à Leganés (2-3) dans un match qui a mis en évidence les problèmes défensifs subis par l’équipe d’Imanol Alguacil, qui avait fait la solvabilité derrière une caractéristique de leur identité.

Désormais, malgré les changements de but avec l’alternance d’Alex Remiro et de l’Australien Mathew Ryan, le Real a encaissé un total de 10 buts lors des quatre derniers matches de compétition, des données qui illustrent les faiblesses dans leur propre domaine qu’ils n’atteignent pas résoudre le Ensemble basque.

Huissier de justice récupère du dernier match de championnat le sanctionné Mikel Oyarzabal, le héros de la Coupe avec ses deux buts contre Leganés, et Rafinha attendra sûrement son tour sur le banc et il peut y avoir des nouvelles en défense.

Les cas de coronavirus compliquent la prévision d’un onze de départ et, sur la base du dernier appel de copera, ils devraient revenir aux onze illustres remplaçants de Butarque, comme David Silva et Aritz Elustondo.

Pendant ce temps, le Celta, après la déception provoquée par l’élimination de la Coupe face à l’Atlético Baleares, il espère montrer le visage des derniers matches de championnat et repartir de Saint-Sébastien avec sa troisième victoire consécutive continuer à grimper des positions.

Même l’arrivée de l’international mexicain Orbelín Pineda, premier renfort hivernal de l’équipe, n’a pas aidé le Celtisme à surmonter l’échec de Majorque. La Coupe avait suscité d’énormes attentes à Vigo, et tomber pour la deuxième année consécutive contre un rival dans la catégorie bronze a été un coup dur.

Les rotations au Balear Stadium n’ont pas fonctionné et certains joueurs comme Jeison Murillo, Nolito ou Thiago Galhardo ont été distingués, malgré le fait que la performance générale ait été très mauvaise. Comme si cela ne suffisait pas, l’international péruvien Renato Tapia a subi une entorse au genou qui l’empêchera d’entrer pendant plusieurs semaines.

L’Argentin Eduardo « Chacho & rdquor; Coudet alignera son onze gala à Anoeta, avec Iago Aspas et Santi Mina en attaque. Cervi, Denis Suárez et Brais Méndez sont fixés dans la file des trois volants, attendant qu’Orbelín Pineda entre dans la dynamique du groupe.

Sans Tapia, Fran Beltrán sera le pari de l’entraîneur argentin pour le poste de pivot défensif, tandis qu’en défense le retour de Javi Galán sur le côté gauche et de Joseph Aidoo au centre de l’axe est certain. Les seuls doutes sont donc du côté droit et qui accompagnera le Ghanéen.

Hugo Mallo et Kevin Vázquez jouent le poste dans le couloir droit, tandis que le Mexicain Néstor Araujo, déjà remis du covid, pourrait se réapproprier le poste de défenseur central gaucher, malgré la bonne performance d’Okay Yokuslu et Carlos Domínguez face au Betis.

Les files d’attente probables

Société réelle: Remiro ou Ryan ; Zaldua, Elustondo, Le Normand, Diego Rico ; Zubimendi, Merino, Silva; Oyarzabal, Januzaj et Isak.

Celtique: Dur; Kevin ou Mallo, Aidoo, Araujo, Javi Galán ; Beltran; Brais Méndez, Denis Suárez, Cervi ; Aspas et Mina.

Arbitre: Bloc Fernandez. (Comité des Baléares).

Stade: Reale Arena

Heure: 16:15