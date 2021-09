Donovan Mitchell a joué un rôle crucial dans le déraillement des plans visant à interdire la théorie critique de la race dans l’Utah

in

Le gardien de jazz Donovan Mitchell est devenu une épine dans le pied des législateurs de l’Utah qui tentaient de faire adopter une loi interdisant la théorie critique de la race dans les écoles locales. Une vidéo récemment publiée en mai montrait le président du Sénat républicain Stuart Adams appelant Mitchell, insinuant qu’il ne comprenait pas la réforme proposée.

“Je déteste utiliser des noms, mais je le ferai”, a déclaré Adams dans le clip. « Donovan Mitchell n’est pas content de nous. Et vous commencez à avoir… des stars du sport très populaires comme ça qui repoussent. Nous avons du travail à faire pour essayer de les éduquer. Mon texto en retour était : « Allons après lui et allons lui dire ce que nous faisons », parce que je ne pense pas vraiment qu’il comprenne ce qui s’est passé.

#utpol Sen. Le président Adams parle lors d’une réunion de l’ALEC de la façon dont ils ont essayé de copier un projet de loi sur la théorie critique de la race, mais ont échoué parce que Donovan Mitchell n’était pas content. Dit également que le CRT n’est pas quelque chose que nous avons vu beaucoup dans l’Utah pic.twitter.com/l8NXEaq0hX – Chartes qualifiées (@quietstreetsnow) 8 septembre 2021

En juin, l’Utah State Board of Education a adopté une résolution non contraignante sur sept amendements détaillant ce qui peut être enseigné sur la diversité, l’équité et l’inclusion dans les écoles publiques. Le Deseret News a une ventilation complète de ce que cela signifie. Adams a déclaré au cours de la session que la théorie critique de la race n’est pas souvent enseignée dans les écoles publiques de l’Utah, mais les dirigeants des États continueront de chercher à adopter une législation en 2022. Lisez Vox sur les défis auxquels sont confrontés les éducateurs alors que de nouvelles lois tentent de limiter les discussions sur la race dans la salle de classe.

Mitchell a fait part de ses réflexions sur le projet de loi en mai.

“Je pense que la chose la plus importante, la partie que je défends vraiment, est l’éducation et la possibilité d’éduquer nos enfants sur l’histoire raciale”, a déclaré Mitchell. « Je pense que c’est énorme. Je pense que c’est une grande partie de cela, comprendre le fondement de la façon dont nous en sommes arrivés à ce point. »

Réponse de Donovan Mitchell lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait des législateurs de l’Utah qui ont adopté une résolution visant à interdire l’enseignement de la théorie critique de la race dans les écoles. Il ne savait pas que cette résolution avait été adoptée avant qu’on lui pose la question. Dans l’ensemble, il semblait déçu. pic.twitter.com/Sb9mZ4OL1b – Sarah Todd (@NBASarah) 20 mai 2021

Le nouveau franchisé de Jazz Ryan Smith a soutenu publiquement Mitchell jeudi, écrivant « Lorsqu’il s’agit de problèmes importants comme la race, nous devons partir d’une position d’écoute, pas d’« éducation »… et écouter les expériences de nos joueurs est un excellent point de départ. . “

Mitchell et le Jazz ont tous deux fait un travail important dans la communauté au cours des dernières années. Cette semaine, Mitchell a annoncé qu’il s’associait à une organisation à but non lucratif pour collecter 1 million de dollars afin d’aider à financer les initiatives des écoles publiques afin que les enseignants n’aient pas à payer de leur poche les dépenses en classe.

Le Jazz a également lancé un programme de bourses d’études pour les minorités la saison dernière, qui a attribué une bourse universitaire à un lycéen local de couleur pour chaque victoire de Jazz. Le Jazz a mené la NBA au chapitre des victoires la saison dernière.

Au lieu qu’Adams suggère qu’il peut « éduquer » Mitchell, c’est peut-être lui qui devrait écouter.