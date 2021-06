Donovan Mitchell, Anneau gagnant de l’équipe de leader des capacités

Rien de mieux que de recevoir des critiques directes et déplacées d’une légende, pour élever son niveau et lui prouver qu’il a tort. Donovan Mitchell Il a dû vivre quelques secondes très désagréables il y a quelques mois lorsqu’il a reçu l’attaque collatérale et injustifiée de Shaquille O’Neal, lorsqu’il l’a pointé du doigt comme un joueur surfait et incapable de mener son équipe sur le ring, s’imposant comme un chef. Celui avec le Jazz de l’Utah Il ramassa le gant, décida de se taire respectueusement et de parler par terre. Il le fait avec un énorme retentissement depuis longtemps, faisant que ceux de Salt Lake City finissent en leaders de la Conférence Ouest, protestant quand ils ont vu qu’il n’avait pas joué le premier match de éliminatoires NBA 2021 Par mesure de précaution, et performant à un niveau élevé au fur et à mesure que les séries éliminatoires progressent, comme décrit sur ESPN.

Sa performance avant Clippers de Los Angeles Lors de la première rencontre de la demi-finale de la Conférence Ouest, il montre qu’il est préparé pour le maximum. Peut-être que son caractère affable et discret, l’absence de grands tatouages ​​et un look caractéristique des stars ou sa vie personnelle mesurée, peuvent soustraire ce halo de caractère médiatique que beaucoup recherchent, mais un talent sans compromis et une ambition illimitée ne peuvent être discutés. Il a marqué 45 points, signant son quatrième match au-dessus de la barre des 40 points, en seulement 27 matchs, égalant le chiffre de Karl Malone, qui l’a réalisé en 193 matchs au total.

Donovan Mitchell a son 4e match en séries éliminatoires de 40 points, égalant Karl Malone pour le plus grand nombre de l’histoire de la franchise Jazz. Malone a joué 193 matchs éliminatoires. Spida n’a joué que 27. pic.twitter.com/MJrqFcCgbR – StatMuse (@statmuse) 9 juin 2021

“Je suis content de la façon dont j’ai pu contrôler le rythme du jeu, c’est quelque chose que j’ai essayé d’améliorer toute ma carrière. Quand je fais une mauvaise première mi-temps, comme aujourd’hui, je sors sur le terrain après la pause désireuse d’apporter des choses à mon équipe”, a assuré un joueur clé dans l’organigramme du jeu de Jazz de l’Utah, sans éviter les responsabilités défensives et avoir cette liberté bien nécessaire pour créer en attaque et plier les balles pour ouvrir les tireurs. Quinn Snyder Il a réussi à entourer de façon idéale un homme qui est déjà une star de la NBA, et qui, bien qu’il n’ait rien à prouver, continue de faire des pas évidents dans sa progression.