01/05/2022 à 07:06 CET

. / Los Angeles

Donovan Mitchell des Utah Jazz et Joel Embiid des Philadelphia 76ers ont été choisis par la NBA comme Joueurs du mois de décembre dans la Conférence Ouest et la Conférence Est, respectivement.

Mitchell a joué un rôle déterminant dans le grand mois du Jazz, qui en décembre a remporté 12 matchs et n’en a perdu que 2. Le gardien a récolté 30,2 points, 5 passes décisives, 3,2 rebonds et 1,2 interceptions en moyenne par match. Les Jazz sont troisièmes dans l’Ouest avec un bilan de 27 victoires et 10 défaites.

De son côté, Embiid a mené les Sixers avec 29,2 points, 11,2 rebonds, 3,9 passes décisives, 1,5 interceptions et 1,3 contres en moyenne en décembre. Les Sixers sont cinquièmes dans l’Est avec 20 victoires et 16 défaites.

La NBA a détaillé dans un communiqué qu’à West Stephen Curry (Golden State Warriors), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) et LeBron James (Los Angeles Lakers) étaient également candidats pour le prix du joueur du mois de décembre. Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), DeMar DeRozan (Chicago Bulls), Kevin Durant (Brooklyn Nets), Darius Garland (Cleveland Cavaliers), Kyle Lowry (Miami Heat) et Fred VanVleet (Toronto Raptors) ont été nominés dans l’Est sans finalement remporter le décerner.

D’un autre côté, Josh étourdit du Thunder d’Oklahoma City répété comme recrue du mois à l’Ouest (il a déjà remporté le prix en novembre) tandis que Franz Wagner a remporté le prix du meilleur « rookie » de l’Est. Finalement, Erik spoëlstra Miami Heat (23-15, quatrième à l’Est) et Taylor jenkins Memphis Grizzlies (25-15, quatrième dans l’Ouest) ont été nommés entraîneurs du mois Décembre.