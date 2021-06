Donovan Mitchell et Stephen Curry disent non aux JO de Tokyo

La journée de la NBA regorge de nouvelles liées aux noms des joueurs qui prennent les décisions respectives quant à savoir s’ils doivent faire partie de l’équipe nationale aux Jeux olympiques cet été ou non. États Unis il apprend à connaître ses stars et dans ce cas, il y a eu le rejet de deux stars absolues de la meilleure ligue de basket-ball de la planète.

Ni Stephen Curry ni Donovan Mitchell Ils seront avec les États-Unis cet été à la recherche de l’or olympique. Le meneur de jeu des Golden State Warriors se reposera cet été et l’attaquant des Utah Jazz en profitera pour se remettre de sa blessure à la cheville droite. Mauvaise nouvelle pour l’Amérique.

La star des Warriors, Stephen Curry, a choisi de ne pas jouer pour l’équipe américaine aux Jeux olympiques de Tokyo cet été, me disent des sources et @anthonyVslater. Curry avait décidé de participer au cours des dernières semaines et l’USAB s’attendait à ce qu’il soit hors du pool disponible.

– Shams Charania (@ShamsCharania) 21 juin 2021