Donovan Mitchell explique comment il peut gagner le MVP NBA en 2022 (exclusif)

Donovan Mitchell a connu une solide saison NBA 2020-21, étant sélectionné pour jouer dans le match des étoiles et menant les Utah Jazz à la tête de série n ° 1 de la Conférence Ouest. Et en ce qui concerne ses objectifs pour la saison 2021-22, Mitchell cherche à être le joueur n ° 1 de la ligue. PopCulture.com a récemment rencontré la star du basket-ball de 25 ans qui a révélé que l’un de ses objectifs individuels pour la saison à venir était d’être le MVP de la NBA.

« Pourquoi ça ne peut pas être moi ? » Mitchell a dit à PopCulture. “Je pense que c’est quelque chose dont je suis toujours fier, pouvoir être le meilleur. Vous ne vous entraînez pas pour être deuxième ou troisième. Vous vous entraînez pour être au sommet, numéro un. Et je pense que c’est quelque chose que je peut certainement faire et atteindre. Mais à travers cela vient le succès d’équipe. Je n’obtiens rien de tout cela sans mes coéquipiers, je n’obtiens rien de tout cela sans succès d’équipe. Donc, si je vise MVP et que nous sommes dans huitième, neuvième place, alors ça ne fait de bien à personne. Donc à la fin de la journée, je me concentre sur la victoire et j’aide mes coéquipiers autant que je peux et je continue à gagner. Et tout le reste va en quelque sorte s’aligner .”

L’une des principales raisons pour lesquelles le Jazz était la meilleure équipe de la conférence était le jeu de Mitchell qui a récolté en moyenne 26,4 points et 5,2 passes décisives par match. Mitchell n’a reçu aucun vote MVP, mais son coéquipier, Rudy Gobert, l’a fait puisqu’il a obtenu les quatrième et cinquième votes. Mitchell et Gobert ont aidé le Jazz à être une force dans la ligue, et le Jazz ne montre aucun signe de ralentissement.

“Je pense que nous revenons avec une vengeance”, a déclaré Mitchell. “Mais évidemment, je peux dire que nous ferions mieux d’aller là-bas et de travailler et de continuer à le faire parce que les équipes se chargent autour de nous. Golden State est de retour, LA [Lakers] fait évidemment ce qu’ils font. Mais nous devons être prêts. Je pense que Phoenix est le champion en titre de la conférence, nous devons donc trouver un moyen de continuer à construire et à nous améliorer. Mais je pense que nous avons les pièces pour le faire. Je dois juste rester en bonne santé pour un, et continuer à travailler. »

Mitchell, qui est également un ancien champion du Slam Dunk Contest, a également révélé où il s’est le plus amélioré. “Je pense être capable de tirer le dribble, pouvoir être une menace de n’importe où sur le terrain”, a-t-il déclaré. « Vous regardez, évidemment Stephen [Curry], et Dame [Lillard], ils tirent régulièrement depuis le bas. Mais juste être capable d’être une menace dès que vous avez dépassé le demi-terrain, pas nécessairement seulement le score, mais être capable de créer et de faciliter et de trouver des gars en cas de besoin, et être capable d’initier l’attaque et de créer pour les autres aussi .”