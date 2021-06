Donovan Mitchell mène la victoire du Jazz contre les Clippers

Jazz de l’Utah fait 2-0 dans la série des demi-finales de la Conférence Ouest contre Clippers de Los Angeles après avoir remporté le deuxième match à la Vivint Arena par 117-111 dans un match égal qui pourrait tomber de chaque côté. Donovan Mitchell Il a montré encore une fois qu’en playoffs il est un joueur extraordinaire.

Ceux de Salt Lake City sont arrivés à avoir un avantage de près de dix points au troisième quart, mais dans un vu et pas vu, avec trois triplés consécutifs, les Clippers se sont ralliés et ont pris 2 points à six minutes de la fin. À ce stade, les Clippers étaient terminés. Partiel 14-2 en seulement trois minutes pour les locaux qui ont détruit le duel et laisse l’égalité en descente pour Quin Snyder.

Donovan Mitchell a encore une fois fait preuve d’un niveau spectaculaire. Il a terminé le match avec 37 points (15 sur 29 du panier) en 39 minutes. Il était bien soutenu par Jordan Clarkson, le meilleur sixième homme de la ligue, qui a terminé avec 24 points et 6 sur 9 en triple, et par Rudy Gobert, le meilleur défenseur de la NBA, qui a terminé le match avec 13 points, 20 rebonds et 3 bouchons. Joe Ingles (19 points) et Bogdan Bogdanovic (16) ont également joué à un niveau élevé.

Chez les Clippers, soulignons Reggie Jackson, qui a gardé le pouls de son équipe au quatrième quart, et a terminé avec 29 points. Paul George a terminé avec 27 points et 10 rebonds et Léonard Kawhi avec 21 unités.

Sixx a appelé – # TakeNote | @jordanclarksons pic.twitter.com/9PR7Bk7w1H -utahjazz (@utahjazz) 11 juin 2021

Les Clippers, pas à la hauteur

Les Clippers continuent d’avoir les mêmes problèmes d’incohérence qu’ils ont affichés depuis que Kawhi Leonard et Paul George ont atterri au Staples Center il y a deux étés. Ils ne parviennent pas à être une équipe sûre, ils vont pour les arréones, et donc vous ne pouvez pas battre des équipes aussi sérieuses que l’Utah Jazz en séries éliminatoires. Ils doivent beaucoup s’améliorer s’ils veulent renverser la vapeur.