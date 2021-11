Donovan Mitchell ne se contentera pas de moins que la finale de la conférence

Wosny Lambre de The Ringer est rejoint par Donovan Mitchell, ainsi que par la mère de Donovan, Nicole, pour discuter des attentes pour l’Utah Jazz cette saison, comment il a développé son style personnel et ce qu’il fait pour aider les enseignants américains. De plus, Wos décompose les nouvelles coupes de Chris Paul et Anthony Davis, la tenue de terrain de Halsey lors d’un match des Lakers et le coloris «Peach Tree» de l’Adidas Trae Young 1.

