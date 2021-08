dons de crypto-monnaie pour aider les animaux ⋆ Crypto nouveaux médias

PAWS Chicago a lancé “Dogenations”, une don de crypto-monnaie campagne aider les animaux, avec le chien crypto ultime : Dogecoin (DOGE).

La campagne “Dogenations”

Selon les rapports, le plus grand refuge pour animaux ‘No Kill’ s’est associé à une agence de création Léo Burnett pour activer la campagne baptisée “Dogenations”.

En fait, c’était en fait l’idée de Leo Burnett d’utiliser le mème crypto Dogecoin, qui présente un Shiba Inu japonais comme témoignage, pour attirer les utilisateurs de crypto-monnaie dans son objectif.

La mission de PAWS Chicago est précisément de dévoiler son nouvel hôpital à la pointe de la technologie pour les animaux sans-abri, Centre médical PAWS Chicago, bientôt.

Le nouveau centre médical de premier plan permettra à PAWS Chicago de soutenir le soins de plus de 28 000 animaux chaque année, fournir des soins aux chiens et aux chats localement et dans 13 États à forte mortalité où les animaux de compagnie sont les plus exposés au risque d’euthanasie. Chaque don soutient ce travail qui sauve des vies et fait avancer la mission de l’organisation.

Sur cette note, Susanna Homan, PDG de PAWS Chicago, a déclaré :

“Nous sommes une organisation tournée vers l’avenir et basée sur des solutions, c’est pourquoi nous sommes impatients de nous connecter avec la communauté croissante des crypto-monnaies qui peut aider à soutenir l’avenir du bien-être animal à Chicago et sauver la vie des animaux.”

Dogecoin pour sauver les animaux avec des dons de crypto-monnaie

C’est la première fois que PAWS Chicago accepte les dons de crypto-monnaie. En plus de DOGE, les crypto-monnaies acceptées devraient inclure Bitcoin (BTC), Ether (ETH) et d’autres jetons.

L’agence Leo Burnett est déjà célèbre dans le domaine en raison de sa capacité à capitaliser sur la culture du mème, comme celle du mème « yeux au laser », avec une publicité ciblant un groupe démographique de donateurs potentiels férus de technologie.

L’idée actuelle implique un panneau d’affichage numérique campagne publicitaire avec un chien tirant des lasers de ses yeux et le code QR visible sur les publicités

Et c’est pourquoi le choix de Dogecoin pour cette campagne. À cet égard, Ben Dossel, Directeur créatif associé chez Leo Burnett, a déclaré :

“L’essor du Dogecoin est une preuve supplémentaire que les gens aiment les chiens. Notre équipe a associé ce mème tendance à PAWS Chicago, qui est une force motrice du bien-être animal depuis des décennies, pour donner aux amoureux des chiens une nouvelle façon d’avoir un réel impact.

Tout le monde veut Dogecoin (DOGE)

Au-delà de la campagne actuelle de sauvegarde des animaux à Chicago, Dogecoin continue de gagner en popularité avec fans actifs participant à faire passer le mot de sorte que DOGE reste parmi les 10 premières crypto-monnaies par capitalisation boursière.

Et en fait, récemment, une pétition de partisans du mème crypto qui veut recueillir 2500 signatures pour demander à Walmart d’adopter DOGE comme moyen de paiement dans ses magasins est revenu en direct.

Au moment de la rédaction de cet article, les signatures ont atteint 2 250, presque à un pas de l’objectif fixé, et qui sait que le géant américain de la distribution n’accepte pas la proposition des fans très unis.

Un autre événement intéressant à la maison Dogecoin organise la même Fondation Dogecoin qui, après avoir été éclipsée depuis 2014, est de retour avec des représentants du calibre de Elon Musk, PDG de Tesla, et Vitalik Buterin, co-fondateur d’Ethereum.

Après trois ans d’indisponibilité de la chaîne Twitter et du site Web, il semble maintenant s’être réactivé.

Non seulement cela, tout comme pour la reine des crypto-monnaies, Bitcoin, vous pouvez désormais également vérifier Indicateur de peur et de cupidité de Dogecoin, qui, à ce jour, atteint le score d’euphorie de 63.