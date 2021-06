Dons politiques: le BJP en tête de liste pour la septième année consécutive, mène le Congrès avec une marge de 500 pour cent

in

Le BJP avait reçu Rs 20 crore de Gulmarg Realtors en octobre 2019.

Le parti Bharatiya Janata est en tête de liste des dons des particuliers et des entreprises, empochant environ 750 crores de roupies en 2019-2020, a rapporté The Indian Express citant des données soumises par les partis politiques à la commission électorale. En 2019-2020, la fête du safran a reçu des dons d’une valeur d’environ Rs 750 crore d’entreprises et de particuliers, montre son rapport de contribution soumis à la CE, selon le rapport. Le montant contraste fortement avec le crore de Rs 139 reçu par le Congrès au cours de la même période. Les dons au Congrès pour l’exercice 2019-20 correspondent à cinq fois moins que ce que le BJP a reçu. C’est la septième année consécutive que le BJP est en tête de liste des dons politiques.

D’autres partis régionaux ont obtenu beaucoup moins que ces deux partis. Le NCP de Sharad Pawar a reçu Rs 59 crore, TMC Rs 8 crore, CPM Rs 19,6 crore et le CPI Rs 1,9 crore.

Parmi les grands donateurs qui ont soutenu le BJP figurent Jupiter Capital du député Rajeev Chandrasekhar, le groupe ITC, les sociétés immobilières Macrotech Developers et BG Shirke Construction Technology, le Prudent Electoral Trust et Jankalyan Electoral Trust, a rapporté l’IE.

Une fiducie électorale est créée en vertu de l’article 25 pour recevoir les contributions volontaires des donateurs, puis reverse le montant aux partis politiques, donnant l’anonymat aux contributeurs. Selon l’Indian Express, le Prudent Electoral Trust compte parmi ses principaux donateurs Bharti Enterprises, GMR Airport Developers et DLF Limited. Le Jankalyan Electoral Trust reçoit des fonds des sociétés du groupe JSW.

Le BJP avait reçu Rs 20 crore de Gulmarg Realtors en octobre 2019. La société est associée au constructeur Sudhakar Shetty. La Direction de l’exécution avait perquisitionné la résidence et le bureau de Shetty en janvier 2020.

Au moins 14 établissements d’enseignement ont également fait un don à la fête du safran. Ceux-ci incluent l’Université Mewar, Delhi (Rs 2 crore), Pathania Public School, Rohtak (Rs 2,5 lakh), Krishna Institute of Engineering (Rs 10 lakh), GD Goenka International School, Surat (Rs 2,5 lakh), Little Hearts Convent School, Bhiwani (Rs 21 000) et Allen Career, Kota (Rs 25 lakh).

Il y a de nombreux membres, députés et députés du BJP, dont le ministre en chef de l’Haryana Manohar Lal Khattar, le député de Rajya Sabha Rajeev Chandrasekhar, le ministre en chef de l’Arunachal Pradesh Pema Khandu, Kirron Kher qui a fait un don au parti.

Les contributions totales du BJP en 2019-2020 peuvent être bien supérieures à Rs 750 crore, car la liste ne comprend que les dons supérieurs à Rs 20 000.

